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Общество / Армия и оборона
9 апреля 2023, 14:27

Свердловчане — участники спецоперации по телемосту пообщались с родными

Военнослужащие

Родные рассказали военнослужащим о событиях, случившихся в их жизни за полгода. Фото: скрин видео Министерства обороны России

Военнослужащие Свердловской области из зоны проведения специальной военной операции (СВО) связались со своими семьями. Телемост организовало Министерство обороны России. Уральцы впервые за долгое время смогли увидеться с родными.

"И бойцы, и семьи были очень рады пообщаться. Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица", — говорится в telegram-канале Министерства обороны России.

Видео: Министерство обороны России

Напомним, ранее участники спецоперации из Свердловской области обучились работе с антидроновым ружьем.

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Областная газета Свердловской области

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