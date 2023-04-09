Свердловчане — участники спецоперации по телемосту пообщались с родными

Военнослужащие Свердловской области из зоны проведения специальной военной операции (СВО) связались со своими семьями. Телемост организовало Министерство обороны России. Уральцы впервые за долгое время смогли увидеться с родными.
"И бойцы, и семьи были очень рады пообщаться. Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица", — говорится в telegram-канале Министерства обороны России.
Видео: Министерство обороны России
Напомним, ранее участники спецоперации из Свердловской области обучились работе с антидроновым ружьем.
Сюжет
Специальная операция
Главные события СВО