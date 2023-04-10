Татьяна Мерзлякова сообщила о шестерых освобожденных из плена свердловских военнослужащих

Сейчас освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Фото: скрин видео Министерства обороны России

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернулись 106 военнослужащих, шестеро из них — жители Свердловской области. В плену им грозила смертельная опасность.

"Благодарю всех, кто принес благую предпасхальную весть в шесть наших семей. Ребята вернулись из плена. Поклон моим коллегам и друзьям, всем, кто наших ребят освобождал. А еще наших глав и руководителей предприятий, которые первыми привозили нам документы. К сожалению, другие ребята еще остаются в плену. Верю, очень верю, что когда-нибудь и они вернутся домой", — написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Сейчас освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят военнослужащих в Москву, где они в медучреждениях Минобороны России будут проходить лечение и реабилитацию, сообщается в telegram-канале ведомства.

Видео:Министерство обороны России.

Напомним, ранее свердловчане — участники спецоперации по телемосту пообщались с родными.