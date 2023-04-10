Темы дня

Общество / Армия и оборона
10 апреля 2023, 20:42

Татьяна Мерзлякова сообщила о шестерых освобожденных из плена свердловских военнослужащих

Обмен военнопленными

Сейчас освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Фото: скрин видео Министерства обороны России

Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернулись 106 военнослужащих, шестеро из них — жители Свердловской области. В плену им грозила смертельная опасность.

"Благодарю всех, кто принес благую предпасхальную весть в шесть наших семей. Ребята вернулись из плена. Поклон моим коллегам и друзьям, всем, кто наших ребят освобождал. А еще наших глав и руководителей предприятий, которые первыми привозили нам документы. К сожалению, другие ребята еще остаются в плену. Верю, очень верю, что когда-нибудь и они вернутся домой", — написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Сейчас освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят военнослужащих в Москву, где они в медучреждениях Минобороны России будут проходить лечение и реабилитацию, сообщается в telegram-канале ведомства.

Видео:Министерство обороны России.

Напомним, ранее свердловчане — участники спецоперации по телемосту пообщались с родными.

Сюжет

Специальная операция
Главные события СВО

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.04.2023, 21:10 / Общество
На выставке "Здравоохранение Урала" свердловчане смогут пройти бесплатное скрининговое обследование
10.04.2023, 20:42 / Общество
Татьяна Мерзлякова сообщила о шестерых освобожденных из плена свердловских военнослужащих
10.04.2023, 20:40 / Культура
Беби-спектакль Нижнетагильского театра кукол получил премию международного фестиваля
10.04.2023, 20:25 / Спорт
Евгений Куйвашев рассказал о подготовке к Международному фестивалю университетского спорта на заседании под председательством Дмитрия Чернышенко
10.04.2023, 19:52 / Общество
В Екатеринбурге оборудуют около 100 стоянок для электросамокатов