Свердловчане передадут в зону спецоперации более 50 аптечек

Представители Общероссийского народного фронта и студенты Свердловского областного медицинского колледжа сформировали более 50 аптечных наборов для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Медикаменты военнослужащие получат уже в двадцатых числах апреля.
Медицинские принадлежности и лекарства для оказания первой помощи были приобретены по просьбе участников СВО. Часть медикаментов определили специалисты, опираясь на предоставленную бойцами информацию о ситуациях, которые возникают при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Средства на формирование аптечек перечислили неравнодушные жители Свердловской области. Всего было собрано около полумиллиона рублей.
Видео: пресс-служба ОНФ Свердловской области.
Напомним, ранее представители Народного фронта передали участникам СВО антидроновое ружье.
Сюжет
Специальная операция
Главные события СВО