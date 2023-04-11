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Общество / Армия и оборона
11 апреля 2023, 15:51

Свердловчане передадут в зону спецоперации более 50 аптечек

Аптечка

Медицинские принадлежности и лекарства были приобретены по просьбе участников СВО. Фото: пресс-служба ОНФ Свердловской области

Представители Общероссийского народного фронта и студенты Свердловского областного медицинского колледжа сформировали более 50 аптечных наборов для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Медикаменты военнослужащие получат уже в двадцатых числах апреля.

Медицинские принадлежности и лекарства для оказания первой помощи были приобретены по просьбе участников СВО. Часть медикаментов определили специалисты, опираясь на предоставленную бойцами информацию о ситуациях, которые возникают при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Средства на формирование аптечек перечислили неравнодушные жители Свердловской области. Всего было собрано около полумиллиона рублей.

Видео: пресс-служба ОНФ Свердловской области.

Напомним, ранее представители Народного фронта передали участникам СВО антидроновое ружье.

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