Закон о цифровизации воинского учета принят Госдумой

Теперь повестки будут рассылать и через портал Госуслуг. Фото: Алексей Кунилов

Государственная дума приняла закон, вносящий изменения в ФЗ "О воинской обязанности и воинской службе". Изменения предполагают цифровизацию системы воинского учета. В частности, речь идет о введении нового способа рассылки повесток призывникам. Теперь их разрешено направлять заказным письмом или через портал Госуслуги.

"При этом военнообязанные могут получить их либо через личный кабинет, либо через портал Госуслуги, либо в МФЦ", — пояснял ранее председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Бумажные повестки и оповещение через работодателя по-прежнему остаются в обороте, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Согласно изменениям, теперь сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, в электронном формате будут обязаны предоставлять ФНС, МВД, ЦИК, суды, СФР, медицинские организации и Минпросвещения. Эта же норма распространяется на граждан, которые являются военнообязанными, но при этом не состоят на учете.

Уклонистом будет считаться тот человек, который отказался получать повестку или не выходит на связь. Не явившийся в военкомат по повестке гражданин будет обязан посетить комиссариат в течение двух недель после начала следующего призыва.

Напомним, весенний призыв срочников стартовал в России 1 апреля.