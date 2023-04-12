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Общество / Армия и оборона
12 апреля 2023, 16:35

Участников спецоперации освободят от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав

Паспорт

Законопроект Госдума приняла в первом чтении. Фото: Алексей Кунилов

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, который освободит участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав взамен утраченных или пришедших в негодность. Эти изменения коснутся статьи № 33335 части 2 Налогового кодекса РФ, сообщает пресс-служба Государственной думы.

"Это еще одно решение в поддержку участников специальной военной операции, которые сейчас в зоне боевых действий делают все, чтобы защитить нашу страну, обеспечить безопасность граждан", — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Сейчас пошлина за российский паспорт составляет 1 500 рублей, за водительские права — от 2000 до 3 000 рублей.

Напомним, ранее Правительство России поддержало законопроект об отмене штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также их семьям.

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Областная газета Свердловской области

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