Владимир Путин назвал лучшим в мире уральский танк Т-90М "Прорыв"

Т-90М "Прорыв" производят на Уралвагонзаводе. Фото: telegram-канал Уралвагонзавода

Президент России Владимир Путин отметил достоинства танка Т-90М "Прорыв", который производят на Уралвагонзаводе (ГК "Ростех"). На встрече с военными корреспондентами глава государства заявил, что это лучший танк в мире.

"Средства противотанковой борьбы нужны современные. Да и танки нужны современные. Сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше", — подчеркнул глава государства.

Отметим, Т-90М "Прорыв" считается одним из самых совершенных в семействе Т-90. Он оснащен автоматизированной системой управления огнем, которая позволяет более эффективного поражать цели, имеет всеракурсную защиту, новую пушку и средства связи, оборудован более мощным двигателем. Машина наиболее эффективна в условиях современного боя.

Напомним, в январе текущего года Уралвагонзавод завершил контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв" для нужд Минобороны РФ.