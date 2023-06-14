В России принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Переходный период продлится до 2026 года. Фото: Алексей Кунилов

Поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года приняты в первом чтении депутатами Государственной думы. Также предлагается повысить верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет.

"В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)", — сказано в пояснительной записке.

Переходный период продлится до 2026 года. Если инициатива будет принята, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Ранее "Областная газета" писала, что в России с 1 апреля начнут в электронном виде уведомлять о призыве в армию.