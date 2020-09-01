Какую погоду ждать уральцам этой осенью?

Ранняя уборка картошки в сентябре предвещает тёплую осень. Фото: Алексей Кунилов

С приходом сентября наступает пора массовой уборки урожая — от яблок и груш до капусты и баклажанов. Этот месяц наши предки считали ключевым для определения погоды зимой, весной и даже летом. В народе сентябрь называли «хмурень» за пасмурное небо и частые дожди. Но именно на эту пору выпадает бабье лето, по которому в старину давали прогноз на будущий урожай.

1 сентября — Фёкла-свекольница

Какая в этот день погода, такой и осень будет.

На Фёклу начинают убирать морковь и свёклу.

3 сентября — Василиса-льняница

Обилие ягод рябины в лесу предвещает дождливую осень.

Если до этого дня не собрать все яблоки, на следующий год деревья не дадут плодов.

5 сентября — Луп-брусничник

Брусника поспела – пора убирать капусту в огороде.

Если гремит гром, то осень будет тёплой, а зима холодной.

7 сентября — Варфоломеев день

С этого дня начинали сеять озимые и собирать ягоды облепихи.

Богатый урожай грибов обещает продолжительную зиму.

9 сентября — Анфиса-рябинница

Если посадить в огороде рябину, то урожай овощей будет всегда хорошим.

Плохой урожай рябины – к сухой осени и мягкой зиме.

11 сентября — Иван Постный

В этот день наступает бабье лето, которое обычно длится до 22 сентября.

На Иванов день начинают убирать хрен, репу, редьку и другие корнеплоды.

13 сентября — Куприянов день

В огородах и на полях начинают убирать картофель, а в лесах — собирать клюкву.

Журавли отправились на юг не стаей, а в одиночку – будущий год будет неурожайным.

15 сентября — Мамонт-овчарник

На Мамонта нельзя заниматься делами на участке – они обязательно провалятся.

Обильная роса поутру и отсутствие ветра сулят ясную и тёплую осень.

17 сентября — Неопалимая Купина

К этому дню заканчивали уборку лука.

Если на дубах висит много желудей, то к Рождеству будет много снега.

19 сентября — Михайлов день

Пока листья с вишен не опадут, выпавший снег будет таять.

Берёзовые листья пожелтели сверху – весна придёт рано, а если снизу, то поздно.

21 сентября — Рождество Богородицы

На елях много шишек — следующий год будет урожайным на горох, бобы и огурцы.

Чем больше на луковицах шелухи, тем морознее будет зима.

23 сентября — Осеннее равноденствие

Начинается сбор рябины.

Старый пень отсырел — к дождю.

25 сентября — Артамонов день

Сильные утренние заморозки обещают обильный урожай озимых.

Убить змею на Артамона – к неурожаю.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Крестьяне заканчивали уборку капусты, пекли пироги с нею и квасили её на зиму.

Северный ветер – к жаркому лету.

29 сентября — Людмилин день

В этот день запекали курицу или утку и смотрели на кости: если они тонкие, зима будет тёплой, а весна ранней. Если же кости толстые и жирные, то жди суровую зиму.

Мерцаюшие рано утром звёзды сулят скорые перемены в погоде.

30 сентября — Вера, Надежда, Любовь

Если утро хмурое, то ближайшая неделя будет тёплой.

Трубы в городской квартире покрылись конденсатом – к плохой погоде.

Опубликовано в №159 от 29.08.2020