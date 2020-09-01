Какую погоду ждать уральцам этой осенью?

С приходом сентября наступает пора массовой уборки урожая — от яблок и груш до капусты и баклажанов. Этот месяц наши предки считали ключевым для определения погоды зимой, весной и даже летом. В народе сентябрь называли «хмурень» за пасмурное небо и частые дожди. Но именно на эту пору выпадает бабье лето, по которому в старину давали прогноз на будущий урожай.
1 сентября — Фёкла-свекольница
Какая в этот день погода, такой и осень будет.
На Фёклу начинают убирать морковь и свёклу.
3 сентября — Василиса-льняница
Обилие ягод рябины в лесу предвещает дождливую осень.
Если до этого дня не собрать все яблоки, на следующий год деревья не дадут плодов.
5 сентября — Луп-брусничник
Брусника поспела – пора убирать капусту в огороде.
Если гремит гром, то осень будет тёплой, а зима холодной.
7 сентября — Варфоломеев день
С этого дня начинали сеять озимые и собирать ягоды облепихи.
Богатый урожай грибов обещает продолжительную зиму.
9 сентября — Анфиса-рябинница
Если посадить в огороде рябину, то урожай овощей будет всегда хорошим.
Плохой урожай рябины – к сухой осени и мягкой зиме.
11 сентября — Иван Постный
В этот день наступает бабье лето, которое обычно длится до 22 сентября.
На Иванов день начинают убирать хрен, репу, редьку и другие корнеплоды.
13 сентября — Куприянов день
В огородах и на полях начинают убирать картофель, а в лесах — собирать клюкву.
Журавли отправились на юг не стаей, а в одиночку – будущий год будет неурожайным.
15 сентября — Мамонт-овчарник
На Мамонта нельзя заниматься делами на участке – они обязательно провалятся.
Обильная роса поутру и отсутствие ветра сулят ясную и тёплую осень.
17 сентября — Неопалимая Купина
К этому дню заканчивали уборку лука.
Если на дубах висит много желудей, то к Рождеству будет много снега.
19 сентября — Михайлов день
Пока листья с вишен не опадут, выпавший снег будет таять.
Берёзовые листья пожелтели сверху – весна придёт рано, а если снизу, то поздно.
21 сентября — Рождество Богородицы
На елях много шишек — следующий год будет урожайным на горох, бобы и огурцы.
Чем больше на луковицах шелухи, тем морознее будет зима.
23 сентября — Осеннее равноденствие
Начинается сбор рябины.
Старый пень отсырел — к дождю.
25 сентября — Артамонов день
Сильные утренние заморозки обещают обильный урожай озимых.
Убить змею на Артамона – к неурожаю.
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
Крестьяне заканчивали уборку капусты, пекли пироги с нею и квасили её на зиму.
Северный ветер – к жаркому лету.
29 сентября — Людмилин день
В этот день запекали курицу или утку и смотрели на кости: если они тонкие, зима будет тёплой, а весна ранней. Если же кости толстые и жирные, то жди суровую зиму.
Мерцаюшие рано утром звёзды сулят скорые перемены в погоде.
30 сентября — Вера, Надежда, Любовь
Если утро хмурое, то ближайшая неделя будет тёплой.
Трубы в городской квартире покрылись конденсатом – к плохой погоде.
- Опубликовано в №159 от 29.08.2020
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.