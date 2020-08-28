Конкурс «Областной газеты» «Урожайный ОГород»: секреты выращивания больших и вкусных дынь на Среднем Урале

Маргарита Нелюбина рекомендует выращивать в нашем климате только дыни уральских сортов – тогда урожай гарантирован. Фото: Из личного архива Маргариты Нелюбиной

В редакцию «Облгазеты» приходит всё больше писем с фотографиями на наш новый конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз своим урожайным достижением поделилась жительница Асбеста Маргарита Нелюбина – ей нынешним летом удалось вырастить несколько больших дынь.

– Арбузы и дыни мы выращиваем в теплице уже несколько лет. В прошлом году был большой урожай арбузов, а нынешний дачный сезон можно назвать дынным, – рассказывает пенсионерка Маргарита Нелюбина. – Выросло больше пяти крупных дынь. Самая большая и несколько поменьше ещё дозревают, но те, что мы уже сняли, каждая больше двух килограммов. Наши дыни на вкус напоминают сорт дыни-туркменки, очень сладкие.

Добиться такого урожая дынь, по словам нашей читательницы, несложно. Самое главное – выбирать адаптированные под уральский климат сорта. Нелюбины высаживают рассаду рано, уже в конце мая, – в теплицу, а не в открытый грунт. Как только растение вытягивается, необходимо сразу подвязывать его, а когда начинают созревать плоды – закрепляют на них сетки, чтобы дыни не сорвались с плетей раньше времени. И, конечно, важно своевременно удалять все пасынки, чтобы всё питание уходило в плоды. Подкармливать дыню, как говорит Маргарита Нелюбина, достаточно перепревшим навозом.

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участвовать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо добавлять небольшой рассказ о том, как удалось получить такой урожай, указывать информацию о себе, свой населённый пункт и контактный телефон для обратной связи. Ждём фотографии урожая с вашего садового участка с пометкой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Опубликовано в №159 от 29.08.2020