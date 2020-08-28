Лунный календарь садовода: начинаем копать картофель

Последние солнечные выходные лета — самое время для выкапывания и сбора картошки. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, какими делами на своём садово-огородном участке лучше всего заняться в последние августовские выходные и первые дни сентября.

29 августа подкормите плодовые деревья фосфором и калием, если вы до сих пор не сделали этого. Обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков, полив. Плодородный день, поэтому возможен посев зелени в теплице или сидератов на грядке. Время начинать копать картошку.

подкормите плодовые деревья фосфором и калием, если вы до сих пор не сделали этого. Обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков, полив. Плодородный день, поэтому возможен посев зелени в теплице или сидератов на грядке. Время начинать копать картошку. 30, 31 августа – неплодородные дни, так что от любых посевов и посадок в эти дни лучше отказаться. Стоит заняться обработкой растений от вредителей и болезней, сделать санитарную обрезку деревьев.

– неплодородные дни, так что от любых посевов и посадок в эти дни лучше отказаться. Стоит заняться обработкой растений от вредителей и болезней, сделать санитарную обрезку деревьев. 1 сентября — время для обрезки усов у земляники, сбора семян и корнеплодов на семенники. Возможна срезка цветов для букетов.

— время для обрезки усов у земляники, сбора семян и корнеплодов на семенники. Возможна срезка цветов для букетов. 2, 3 сентября – полнолуние. В этот период растения очень уязвимы и могут долго восстанавливаться после обрезки или не прижиться после посадки. Поэтому все работы, связанные с садово-огородными культурами, лучше перенести на другое время. Зато можно уделить время прополке участка, сбору урожая, стрижке газона, уборке в теплице и в садовом домике.

– полнолуние. В этот период растения очень уязвимы и могут долго восстанавливаться после обрезки или не прижиться после посадки. Поэтому все работы, связанные с садово-огородными культурами, лучше перенести на другое время. Зато можно уделить время прополке участка, сбору урожая, стрижке газона, уборке в теплице и в садовом домике. 4 сентября займитесь сбором урожая и лекарственных трав, приготовлением заготовок на зиму.

Опубликовано в №159 от 29.08.2020