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28 августа 2020, 16:30

Лунный календарь садовода: начинаем копать картофель

Копка картошки

Последние солнечные выходные лета — самое время для выкапывания и сбора картошки. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, какими делами на своём садово-огородном участке лучше всего заняться в последние августовские выходные и первые дни сентября.

  • 29 августа подкормите плодовые деревья фосфором и калием, если вы до сих пор не сделали этого. Обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков, полив. Плодородный день, поэтому возможен посев зелени в теплице или сидератов на грядке. Время начинать копать картошку.
  • 30, 31 августа – неплодородные дни, так что от любых посевов и посадок в эти дни лучше отказаться. Стоит заняться обработкой растений от вредителей и болезней, сделать санитарную обрезку деревьев.
  • 1 сентября — время для обрезки усов у земляники, сбора семян и корнеплодов на семенники. Возможна срезка цветов для букетов.
  • 2, 3 сентября – полнолуние. В этот период растения очень уязвимы и могут долго восстанавливаться после обрезки или не прижиться после посадки. Поэтому все работы, связанные с садово-огородными культурами, лучше перенести на другое время. Зато можно уделить время прополке участка, сбору урожая, стрижке газона, уборке в теплице и в садовом домике.
  • 4 сентября займитесь сбором урожая и лекарственных трав, приготовлением заготовок на зиму.
  • Опубликовано в №159 от 29.08.2020

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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