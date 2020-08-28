Облепиховое наслаждение

Уральские селекционеры вывели не один десяток сортов облепихи с прекрасными вкусовыми качествами. Фото: Павел Ворожцов

В этом году из-за жаркой погоды многие садовые культуры поспели раньше срока. Не стала исключением и облепиха – одна из самых любимых ягод среди уральских дачников. Неприхотливая в уходе, вкусная и полезная, она снискала славу как средство от зимнего авитаминоза. Но, помимо домашних заготовок, облепиха хорошо подходит для создания разнообразных кулинарных блюд от начинки для пирогов до сливочного мороженого.

Обилие сока и тонкое послевкусие сделали облепиху идеальной ягодой для приготовления морсов и сиропов. Следует собрать ягоды, перебрать их от мусора, промыть под холодной водой, завернуть в марлю и вручную выжать из них сок в металлическую кастрюлю. С 1 килограмма ягод обычно получается пол-литра сока. Его не рекомендуют пить чистым из-за чрезмерной кислотности, поэтому из сока обычно делают морс, разбавляя его наполовину водой. Но лучше всего приготовить из него сироп: берём 1 килограмм сахара, полностью растворяем его в 1 литре сока, разливаем по бутылкам и ставим в холодильник. Такой сироп можно хранить до полугода — из него готовят морс или используют в качестве топпинга для блинов и оладий. Остатки от ягод тоже можно пустить в дело.

– Из облепихового жмыха я получаю целебное масло для лечения кожных заболеваний, – рассказывает опытный садовод из Екатеринбурга Сергей Помазков. – Чтобы его приготовить, жмых надо высушить, измельчить в кофемолке, заполнить им две трети любой стеклянной банки и залить её доверху оливковым маслом первого отжима. Банку ставим в тёмное прохладное место и через два месяца сливаем из неё облепиховое масло.

В кулинарном плане с облепихой могут потягаться немногие уральские ягоды. Она сочетается практически с любыми блюдами. На основе сока с добавлением белого вина готовят кисло-сладкие соусы для горячих блюд из говядины или курицы. В холодных блюдах облепиха великолепно дополняет вкус морской рыбы. Один из популярных рецептов — заливная сёмга с желе из облепихи. Готовят её как обычно, но желатин растворяют не в чистом рыбном бульоне, а добавляют в него одну пятую часть облепихового сока. Хороша эта ягода и для засолки лосося или трески: достаточно подавить полную горсть облепихи (100 граммов) вперемешку с 500 граммами крупной соли и промазать этой смесью рыбу.

– Можно из облепихи делать и заправки для салатов, где будет уместна её кислинка, – делится рецептами су-шеф одного из рыбных ресторанов Екатеринбурга Владимир Зубковский. – Например, салат с грушей, голубым сыром и пряной рукколой можно заправить смесью из равных частей облепихового сиропа и оливкового масла. Облепиху используют и как основу для мясных пирогов с олениной, лосятиной или другим мясом с ярко выраженным вкусом.

Однако самыми вкусными из облепихи получаются десерты. Из её сока готовят муссы, кремы и торты. Хорош чизкейк с облепиховой начинкой. Для неё понадобятся 100 граммов облепихового сиропа и полкилограмма сливочного сыра (маскарпоне или риккоты), перемешанные в блендере. Кроме того, облепиха превосходно сочетается с мёдом: из этих ингредиентов получаются невероятно вкусные ягодные чаи, которые пользуются большой популярностью во многих ресторанах и кафе.

Рецепт от «ОГ» Домашнее мороженое из облепихи – Для приготовления 1,2 килограмма мороженого надо взять 5 яиц, – делится рецептом Владимир Зубковский. – Отделяем желтки от белков, добавляем в них 100 граммов сахара и взбиваем миксером, пока смесь не приобретёт кремовый цвет. После этого вливаем в желтки один литр 33-процентных сливок и ещё раз перемешиваем смесь миксером. Добавляем в неё полстакана облепихового сиропа и снова размешиваем. Затем выливаем смесь в нержавеющую кастрюлю, ставим её в холодильник и каждые 20 минут в течение дня помешиваем до загустения. Когда мороженое подмёрзнет, можно посыпать его сверху свежими ягодами облепихи. Мороженое, конечно, получится не фабричное, без однородной текстуры, зато по вкусу оно будет просто восхитительным.

Опубликовано в №159 от 29.08.2020