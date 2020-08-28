Облепиховое наслаждение

В этом году из-за жаркой погоды многие садовые культуры поспели раньше срока. Не стала исключением и облепиха – одна из самых любимых ягод среди уральских дачников. Неприхотливая в уходе, вкусная и полезная, она снискала славу как средство от зимнего авитаминоза. Но, помимо домашних заготовок, облепиха хорошо подходит для создания разнообразных кулинарных блюд от начинки для пирогов до сливочного мороженого.
Обилие сока и тонкое послевкусие сделали облепиху идеальной ягодой для приготовления морсов и сиропов. Следует собрать ягоды, перебрать их от мусора, промыть под холодной водой, завернуть в марлю и вручную выжать из них сок в металлическую кастрюлю. С 1 килограмма ягод обычно получается пол-литра сока. Его не рекомендуют пить чистым из-за чрезмерной кислотности, поэтому из сока обычно делают морс, разбавляя его наполовину водой. Но лучше всего приготовить из него сироп: берём 1 килограмм сахара, полностью растворяем его в 1 литре сока, разливаем по бутылкам и ставим в холодильник. Такой сироп можно хранить до полугода — из него готовят морс или используют в качестве топпинга для блинов и оладий. Остатки от ягод тоже можно пустить в дело.
– Из облепихового жмыха я получаю целебное масло для лечения кожных заболеваний, – рассказывает опытный садовод из Екатеринбурга Сергей Помазков. – Чтобы его приготовить, жмых надо высушить, измельчить в кофемолке, заполнить им две трети любой стеклянной банки и залить её доверху оливковым маслом первого отжима. Банку ставим в тёмное прохладное место и через два месяца сливаем из неё облепиховое масло.
В кулинарном плане с облепихой могут потягаться немногие уральские ягоды. Она сочетается практически с любыми блюдами. На основе сока с добавлением белого вина готовят кисло-сладкие соусы для горячих блюд из говядины или курицы. В холодных блюдах облепиха великолепно дополняет вкус морской рыбы. Один из популярных рецептов — заливная сёмга с желе из облепихи. Готовят её как обычно, но желатин растворяют не в чистом рыбном бульоне, а добавляют в него одну пятую часть облепихового сока. Хороша эта ягода и для засолки лосося или трески: достаточно подавить полную горсть облепихи (100 граммов) вперемешку с 500 граммами крупной соли и промазать этой смесью рыбу.
– Можно из облепихи делать и заправки для салатов, где будет уместна её кислинка, – делится рецептами су-шеф одного из рыбных ресторанов Екатеринбурга Владимир Зубковский. – Например, салат с грушей, голубым сыром и пряной рукколой можно заправить смесью из равных частей облепихового сиропа и оливкового масла. Облепиху используют и как основу для мясных пирогов с олениной, лосятиной или другим мясом с ярко выраженным вкусом.
Однако самыми вкусными из облепихи получаются десерты. Из её сока готовят муссы, кремы и торты. Хорош чизкейк с облепиховой начинкой. Для неё понадобятся 100 граммов облепихового сиропа и полкилограмма сливочного сыра (маскарпоне или риккоты), перемешанные в блендере. Кроме того, облепиха превосходно сочетается с мёдом: из этих ингредиентов получаются невероятно вкусные ягодные чаи, которые пользуются большой популярностью во многих ресторанах и кафе.
Рецепт от «ОГ»
- Домашнее мороженое из облепихи
– Для приготовления 1,2 килограмма мороженого надо взять 5 яиц, – делится рецептом Владимир Зубковский. – Отделяем желтки от белков, добавляем в них 100 граммов сахара и взбиваем миксером, пока смесь не приобретёт кремовый цвет. После этого вливаем в желтки один литр 33-процентных сливок и ещё раз перемешиваем смесь миксером. Добавляем в неё полстакана облепихового сиропа и снова размешиваем. Затем выливаем смесь в нержавеющую кастрюлю, ставим её в холодильник и каждые 20 минут в течение дня помешиваем до загустения. Когда мороженое подмёрзнет, можно посыпать его сверху свежими ягодами облепихи. Мороженое, конечно, получится не фабричное, без однородной текстуры, зато по вкусу оно будет просто восхитительным.
- Опубликовано в №159 от 29.08.2020
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.