Садовая земляника – любимое лакомство детей, да и взрослых тоже. Фото: Геннадий Богатырев

В принципе, крупноплодная земляника – растение многолетнее и вечнозелёное, может расти даже под снегом, только медленно, и высаживать её можно летом в любое время. Она если приживётся, то может и урожай дать, но небогатый – основные силы уйдут на приживание на новом месте. Но есть несколько причин, почему это лучше сделать в конце лета.

Обычно к этому времени освобождается какая-то часть посевных площадей, но даже не это главное, просто пересаживаемые розетки уже окрепли, больше шансов, что они хорошо приживутся и на следующее лето дадут хороший урожай. И ещё – урожайность зависит у земляники от количества и качества ростовых почек, а они развиваются в осенне-зимний период.

Кстати Многие садоводы называют садовую землянику клубникой. Это далеко не так. Клубника лесная – родственница земляники и растёт, как правило, на опушках леса, на хорошо освещённых склонах. В отличие от земляники, плодоножка у неё прижата к ягоде и щёлкает, когда её срываешь. Листья у неё тоже другой формы. Вкусная ягода, а запах – словами не передать!

Конечно, лучше бы пересадку земляники провести с середины августа, но в это время у нас шли такие сильные дожди, что к грядкам не подойдёшь. Сейчас заняться этим важным делом тоже не поздно. Для земляники выбирают солнечное место. Если эту ягоду посадить в тенистом месте, то кусты будут крупные, с большими листьями, ягоды уродятся тоже крупные, но кислые.

– Обычно я беру по две розетки, которые проросли из усов ближе к кусту, – делится своим опытом опытный садовод Светлана Писклова из садового товарищества «Визовец 7». – Выбираю для посадки самое солнечное место. Земляника любит питательный грунт, поэтому перегноя лучше не жалеть. Ямку по глубине выкапываю, ориентируясь на длину корешков. Потом одной рукой прижимаю кустик к краю лунки, а другой засыпаю его так, чтобы земля была вровень с ростовой почкой. Затем добавляю древесную золу. Важно посадки тут же хорошо пролить водой. И вообще, во время плодоношения землянику нужно поливать регулярно, но не заливать.

Важно! До пересадки корешки надо подбодрить – положить кустики в воду со стимуляторами роста и оставить на них по 2–3 листочка, чтобы через листья не испарялась вода, потому что корневая система ещё слаба и не в состоянии поначалу обеспечить необходимое её количество.

Оптимальное расстояние между гнёздами – 25 см, ряды нужно располагать с юга на север, тогда солнце будет освещать их в течение всего дня. Если у вас склон, то только вдоль него, поперечные ряды тут же смоет первым дождём. Светлана Писклова советует грядки не перекапывать, а рыхлить вилами – почва не перемешивается, и все полезные микроорганизмы остаются на месте.

Полив должен быть глубоким, на всю глубину корешков, иначе корневая система будет развиваться плохо и растение может засохнуть. Междурядья нужно обязательно регулярно рыхлить не только для того, чтобы вода хорошо впитывалась, но и чтобы кислород поступал к корням, это тоже необходимо для развития корневой системы. Для пересадки кустов лучше выбрать пасмурный день или делать её вечером, чтобы не обжечь молодые кустики солнцем.

При этом надо учесть, что самый главный враг земляники – личинки майского жука. Они довольно крупные, белого цвета, обычно сворачиваются в калачики. Самки откладывают яйца, из которых весной и вылупляются личинки, они живут в земле четыре года, пожирая корешки. Причём любая химия в борьбе с ними бесполезна, а жить они могут на глубине до одного метра. При подготовке гряды к посадке земляники удалять личинки надо беспощадно.

Опубликовано в №159 от 29.08.2020.