Цветение весь сезон: как правильно устроить цветник на дачном участке?

Цветник из трёх оттенков с преобладанием зелени весьма красиво смотрится. Современные ландшафтные дизайнеры отходят от очень ярких цветников. Фото: Ольга Новицкая

Значительная часть садового участка сейчас по мере уборки урожая уже освобождается, поэтому наступает самое подходящее время для создания цветника. Если правильно взяться за это дело в конце августа – сентябре, то красивый цветник начнёт радовать вас уже в следующем мае.

Выбор места

В первую очередь важно определиться, где и каким вы хотите сделать цветник. Чем крупнее дачный участок, тем больше места под него можно выделить. Если же сад или огород небольшие, то стоит рассмотреть вариант с несколькими разными или одинаковыми маленькими цветниками. По возможности дизайнеры советует выбирать такое место для цветника, где он будет хорошо просматриваться и со входа, и с любого другого участка сада, но при этом гармонично вписываться в окружение.

– Одни растения любят тень или полутень, другие – солнечный свет. Поэтому если вам хочется разбить цветник на каком-то определённом месте, то нужно подбирать под него растения, которым будет комфортно там, – рекомендует екатеринбургский ландшафтный дизайнер Ольга Новицкая. – Кроме этого, важно учитывать и тип почвы: какие-то цветы не переносят болотистые земли, какие-то – кислые.

Монохромный цветник можно сделать даже из одного шалфея. Фото: Ольга Новицкая

Без пустых пятен

Одним садоводам очень нравятся тюльпаны и ирисы, другим – лилии и розы. Но нужно понимать, что если вы посадите растения, которые, например, цветут только в августе, то всё остальное время ваш цветник будет пустым. А если посадить растения, цветущие в июне и июле, то какой-то период цветник будет стоять с «проплешинами», что также мало украшает садовый участок. В связи с этим специалисты рекомендуют перед посадкой тщательно подбирать растения, чтобы они постепенно сменяли друг друга. Это позволит участку долгое время быть нарядным.

– Добиться непрерывного цветения непросто, но такие цветники очень эффектно смотрятся на садовых участках, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Однако очень модными сейчас стали цветники с многолетними травянистыми растениями, злаками и декоративными кустарниками. Так что если подобрать их для посадки в клумбы, декоративность их обеспечена даже в то время, когда на них нет никакого цветения. Подобные садовые культуры особенно рекомендуется высаживать рядом с луковичными: когда эти растения отцветут, хосты, овсянка, можжевельник или маленькие ели прикроют пустые пятна, и цветник по-прежнему будет радовать глаз.

А вот что касается расцветки, то ландшафтные дизайнеры настаивают на цветниках из трёх цветов: зелёный и ещё два каких-то оттенка. Очень популярны сейчас монохромные цветники, то есть из разных растений одного цвета. Преобладание большого количества красок часто выглядит безвкусным.

Покупка рассады и подготовка почвы

Определились с ассортиментом растений в цветнике? Теперь можно приобретать посадочный материал. При его выборе наш специалист из Ботанического сада рекомендует быть очень внимательным и придирчивым. Можно покупать садовые культуры в контейнерах или с открытыми корнями, но важно тщательно осматривать их. На растениях не должно быть никаких повреждений, ржавчины, мучнистой росы или признаков грибковой инфекции. Протравливать новые купленные луковицы цветов не нужно – вся обработка потребуется только весной.

После этого переходим к самому ответственному моменту – подготовке почвы.

– Прежде чем разбивать новый цветник, важно тщательно перекопать участок под него, чтобы удалить все корни многолетних сорняков из земли, – говорит Ольга Киселёва. – Если в почве останутся корни одуванчиков, например, то все труды по созданию цветника будут напрасными: растения не приживутся. Если земля на выбранном под цветник участке не очень плодородная, то лучше добавить в неё удобрения.

ВАЖНО Чтобы не забыть, где какие растения одного или нескольких цветников были посажены, Ольга Киселёва советует с осени расставлять садовые метки, которые стоит заранее подготовить. Это позволит не запутаться в посадках весной и не удалить проклюнувшиеся цветы вместе с первой травой.

Посадка

Все многолетники, древесные кустарники и хвойные растения нужно высаживать в цветник в сентябре. Луковичные стоит посадить до середины октября, не забывая насыпать в лунки костной муки. Если они до сих пор не подготовлены – самое время заняться подготовкой: просушить, а незадолго до посадки обработать луковички специальными средствами от болезней. Сейчас уже можно начинать сеять под зиму маргаритки, незабудки, дельфиниумы, аквилегии.

– Некоторые растения для цветника лучше обрезать перед посадкой. Такой обрезки требуют хосты, флоксы, ирисы, лилейники, вербейники, злаки и травянистые пионы, – рассказывает Ольга Киселёва. – Рекомендуется на две трети уменьшать при посадке и количество ветвей древесных кустарников. А вот горянки, гейхеры и рододендроны, наоборот, обрезать не нужно, как и другие хвойные.

Все посаженные в цветник культуры нужно поливать раз в пять дней до наступления устойчивых холодов. А ещё лучше основательно пролить посадки сразу, замульчировать их опилками и повторно орошать только по мере необходимости. Надо иметь в виду, что посевы семян цветов мульчировать не нужно – иначе всходам никогда не пробиться через мульчу, а если всё-таки взойдут, то выпреют под ней и погибнут.