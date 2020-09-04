У Виктора Зеленцова новое увлечение – корнепластика. Фото: Галина Соколова

Тагильчане Виктор и Татьяна Зеленцовы создали на своём участке романтическую атмосферу и при этом не забыли о практической выгоде. Хозяева убеждены, что место для отдыха от городской суеты должно непременно радовать глаз, не нарушать природное равновесие и при этом приносить семье доход в виде хорошего урожая. Их владения – настоящая достопримечательность садоводческого товарищества «Роща», а местные дети называют эту территорию парком.

Технологии урожая

В начале восьмидесятых Виктор Зеленцов взял участок в нарождающемся коллективном саду «Роща» для отдыха престарелой мамы. Но, начав обустраиваться, обнаружил, что собственный участок в семь соток – отличная площадка для экспериментов. Всё началось со строительства дома в традициях южной Болгарии. Соседи тогда удивились, а хозяин вошёл во вкус…

Это сейчас Виктор Васильевич – пенсионер и садовод-любитель. А в юности он окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, служил в оборонной промышленности и объехал полмира. Выйдя в отставку, работал диспетчером на станции Нижний Тагил. Технические познания, жизненный опыт, а главное, неугасимая тяга к творчеству помогли ему превратить сад в территорию чудес.

– Избушка Бабы-Яги – это пульт управления системой полива, в указатель стратегически важных точек возле дома встроены датчики слежения, блестящий робот и «маршал» героически отгоняют птиц от сливы и смородины, – перечисляет Виктор Васильевич.

Предмет особой гордости хозяина – теплица из пластиковых бутылок. В студенческие годы он с однокурсниками сделал такую из стеклянной тары для декана института. Не за оценки или особое отношение – ради эксперимента. Хотели подтвердить гипотезу, что определённый угол преломления света позволит удвоить урожай. Эксперимент удался, и теперь в садах бывших сокурсников тоже стоят бутылочные теплицы.

Здоровый интерес

Особое внимание Зеленцовы уделяют укреплению здоровья.

– Раньше у меня был хронический бронхит – мучил кашель. До того, как мы стали применять в лечении полынь. Подышишь в бане паром с этой травой, и кашля как не бывало. Последние 20 лет бронхи здоровы, а полынь, даже если пробьётся на грядке, сохраняю, – рассказывает Татьяна Зеленцова.

Каждому растению на своём участке Виктор Васильевич знает цену: настой из листьев малины лечит от головной боли, сельдерей укрепляет мужскую силу, зверобой помогает справиться с депрессией, а чигирский чай из листьев бадана укрепляет организм.

В чести у Зеленцовых водные процедуры. Например, Виктор привёз из Молтаево сапропель, обустроил заводь. Теперь супруга с подругами принимают там грязевые ванны. А лечебные банные курсы по снятию боли в позвоночнике и избавлению от других хворей регулярно проходят в гостях у Зеленцова бывшие коллеги – люди в погонах с большими звёздами.

Детский парк

Значительную часть участка супругов Зеленцовых занимает лесок: берёзы, рябины, сосны. Там вьют гнёзда птицы, живёт белка. А под кронами – территория детских радостей. Гостей поджидают весёлые фигуры щенков, зайчиков и медвежат, старенькие, но крепкие качели, подземное боевое укрепление и штаб «У Василича».

В садовом товариществе есть спортплощадка с волейбольной сеткой, но детей там куда меньше, чем в парке у Зеленцовых. Тут ребята и в войнушку поиграют, и на качелях покачаются. В семьях садоводов даже бытует своеобразное наказание за проступок ребёнка – запрет дневной или недельный (смотря какой была шалость) на посещение парка у Зеленцовых.

Есть для гостей и особенное развлечение. Фотосессию на крыше дома – верхом на коньке – проводят только под строгим наблюдением взрослых. Ребята, сделавшие такой снимок, как-то послали его на областной фотоконкурс «Как я провёл лето» и стали призёрами.

Супруги Зеленцовы собирают грибы на своём участке. Фото: Галина Соколова

Такие кресла Виктор «подсмотрел» во Вьетнаме. Можно смотреть в одну сторону, а можно – друг на друга. Фото: Галина Соколова

Красотку провожает взглядом бравый «маршал». Фото: Галина Соколова

Чудеса начинаются с порога. Фото: Галина Соколова

В заводь хозяин завёз целебный сапропель. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №164 от 05.09.2020 под заголовком «Сад тройного назначения»