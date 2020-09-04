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4 сентября 2020, 15:49

Лунный календарь садовода: сеем сидераты

Осенние посадки сидератов (ржи и горчицы) и озимого чеснока

Сентябрь – самое время для посева сидератов на грядке Фото: Станислав Мищенко

Рассказываем, какими делами лучше всего заняться на своём садово-огородном участке в ближайшую неделю сентября.

  • 5 сентября – неплодородный день, поэтому любые посевы, посадки и пересадки лучше отложить на другое время. Возможна санитарная обрезка деревьев, удаление поросли, усов у земляники, прополка сорняков. Покос сена, заготовка дров, срезка цветов на букеты. Засушите на зиму листья лекарственных растений – они станут прекрасным добавлением к чаю. Внесение подкормок и поливы в этот день строго противопоказаны.
  • 6 сентября - весьма плодородный день, поэтому рекомендуется смело замачивать и проращивать семена или садить растения, которые медленно растут и должны стать крепкими, чтобы комфортно перенести минусовые температуры воздуха. Возможен полив и рыхление возле корней растений, срезка цветов на букеты. Если ожидаются заморозки – укройте гряды с зеленью и овощами, не забывайте закрывать парники и теплицу на тёмное время суток.
  • 7, 8 сентября стоит заняться прополкой и уборкой в теплице. Внесите удобрения под кусты и деревья на своём садовом участке, если до сих пор не сделали этого. Будет эффективна обработка растений от вредителей. Любые пересадки лучше перенести на другое время. Проведите влагозарядный полив после жаркого и сухого лета, чтобы почва под деревьями промокла на метр-полтора: молодым деревьям требуется 40 литров воды, взрослым – 50–70 литров.
  • 9 сентября – покос газона, прополка садового участка. Время для посева сидератов, которые помогут удобрить почву: горчицы, ржи, овсяницы, донника, бобов. К концу дня займитесь сбором урожая на длительное хранение и его обработкой: заморозкой, сушкой, приготовлением соков, варений, солений.
  • 10, 11 сентября пролейте почву биопрепаратами, если обнаружили, что на неё есть грибки – так вы избежите подобной проблемы в следующем году. Рекомендуется деление, пересадка и посадка многолетников, плодовых деревьев и кустарников.
  • Опубликовано в №164 от 05.09.2020 под заголовком «Сеем сидераты»

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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