Лунный календарь садовода: сеем сидераты

Рассказываем, какими делами лучше всего заняться на своём садово-огородном участке в ближайшую неделю сентября.
- 5 сентября – неплодородный день, поэтому любые посевы, посадки и пересадки лучше отложить на другое время. Возможна санитарная обрезка деревьев, удаление поросли, усов у земляники, прополка сорняков. Покос сена, заготовка дров, срезка цветов на букеты. Засушите на зиму листья лекарственных растений – они станут прекрасным добавлением к чаю. Внесение подкормок и поливы в этот день строго противопоказаны.
- 6 сентября - весьма плодородный день, поэтому рекомендуется смело замачивать и проращивать семена или садить растения, которые медленно растут и должны стать крепкими, чтобы комфортно перенести минусовые температуры воздуха. Возможен полив и рыхление возле корней растений, срезка цветов на букеты. Если ожидаются заморозки – укройте гряды с зеленью и овощами, не забывайте закрывать парники и теплицу на тёмное время суток.
- 7, 8 сентября стоит заняться прополкой и уборкой в теплице. Внесите удобрения под кусты и деревья на своём садовом участке, если до сих пор не сделали этого. Будет эффективна обработка растений от вредителей. Любые пересадки лучше перенести на другое время. Проведите влагозарядный полив после жаркого и сухого лета, чтобы почва под деревьями промокла на метр-полтора: молодым деревьям требуется 40 литров воды, взрослым – 50–70 литров.
- 9 сентября – покос газона, прополка садового участка. Время для посева сидератов, которые помогут удобрить почву: горчицы, ржи, овсяницы, донника, бобов. К концу дня займитесь сбором урожая на длительное хранение и его обработкой: заморозкой, сушкой, приготовлением соков, варений, солений.
- 10, 11 сентября пролейте почву биопрепаратами, если обнаружили, что на неё есть грибки – так вы избежите подобной проблемы в следующем году. Рекомендуется деление, пересадка и посадка многолетников, плодовых деревьев и кустарников.
- Опубликовано в №164 от 05.09.2020 под заголовком «Сеем сидераты»
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