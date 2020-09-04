Конкурс «Областной газеты» «Урожайный ОГород»: гигантские помидоры.

Уральские томаты в этом году уродились не хуже, чем кубанские или азербайджанские. Фото: Из личного архива Владимира Панова.

Всё больше садоводов присылают в редакцию «Облгазеты» письма с фотографиями своих садовых достижений на наш новый конкурс «Урожайный ОГород». На этот раз мы решили рассказать о гигантских помидорах, которые вырастил на своём участке житель Екатеринбурга Владимир Панов. Он поделился секретами выращивания томатов в условиях переменчивого уральского климата.

– Вот такие я сумел вырастить томаты сорта Бычье сердце в обычной теплице под стеклом, – показал «ОГ» свой урожай Владимир Панов. – Максимальный их вес составил 800 и 750 граммов. Хорошая погода способствовала быстрому росту помидоров и их раннему поспеванию.

Добиться хорошего урожая помогла и правильная агротехника. Владимир Сергеевич признался, что в прошлом году ходил на обучающие курсы для садоводов в Уральском государственном аграрном университете. Известный российский селекционер Анна Юрина читала там цикл лекций о тонкостях ухода за помидорами, в том числе об их подкормке в течение сезона.

– За лето я дважды удобрял томаты: в конце августа и в начале июля, – уточнил Владимир Панов. – Первая подкормка была навозной жижей, смешивал её один к десяти литрам с обычной водой. Вторая подкормка — настоем с «зелёными» удобрениями. На то же количество воды брал килограмм садовой травы и сорняков — крапивы, одуванчиков, пырея. Настаивал их сутки и поливал помидоры. Между этими подкормками раз в две недели удобрял томаты древесной золой из расчёта один стакан на ведро воды. Минеральными удобрениями я не пользуюсь и считаю это правильным: сами видите, какие томаты выросли.

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участвовать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо добавить небольшой рассказ о том, как удалось получить такой урожай, указать информацию о себе, свой населённый пункт и контактный телефон для обратной связи. Ждём фотографии урожая с вашего садового участка с пометкой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Владимир Панов съел помидоры вместе со своими внучками. Фото: Из личного архива Владимира Панова.

Опубликовано в №164 от 05.09.2020 под заголовком «Гигантские томаты»