Как определить, что председатель садового товарищества выбран честно?

Чтобы определить корректность голосования по выбору председателя СНТ, необходимо проверить все документы того общего собрания. Фото: Павел Ворожцов

Садоводы нередко недовольны председателем в своём садовом некоммерческом товариществе и решениями, которые принимает общее собрание СНТ. Но что делать в подобной ситуации, знают не все. С такой проблемой в «Облгазету» обратилась и садовод из СНТ «Мостовка-2» в посёлке Исток Октябрьского района Екатеринбурга.

А были ли голоса?

— Нового председателя в нашем садовом товариществе выбрали осенью прошлого года. Ею стала молодая женщина, но, по мнению большинства наших садоводов, она одержала победу нечестно, — рассказывает садовод Евгения Оброкова. — На общем собрании кто-то сидел с несколькими карточками для голосования за председателя СНТ, а кто-то вообще не получил ни одной. После в разговоре с нашими садоводами выяснилось, что почти никто за эту женщину и не голосовал. Как она тогда набрала большое количество голосов?

Новый председатель товарищества, по словам Евгении Оброковой, почти сразу повысила сумму членских взносов, а на следующий год хочет поднять их ещё в два раза.

— У нас и так очень большие целевые взносы: в СНТ планируют менять электрические столбы. А мы пенсионеры. Откуда у нас большие деньги? Всё это явно принимается для «омоложения» СНТ, чтобы мы продали свои участки, и у садов появились более молодые и состоятельные владельцы, — возмущается Евгения Оброкова. — Хочется сменить председателя.

Поможет перепроверка

Результаты голосования общего собрания в СНТ, конечно, можно подделать. Но председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова считает, что сначала важно разобраться с порядком проведения собрания.

— На очном голосовании по выбору председателя СНТ и членов правления могут голосовать только члены садового товарищества. Поэтому карточки для голосования дают только им, индивидуальные пользователи участков могут присутствовать на собрании, но не голосовать, — говорит Надежда Локтионова. — Если же на одного члена СНТ сделали доверенность голосовать за себя несколько других садоводов, то он получит несколько карточек и проголосует ими.

В случае когда садоводы всё же сомневаются в честности выборов председателя и правления СНТ, то могут запросить копии документов, которыми подтверждается процедура проведения собрания, итоговый протокол и протокол счётной комиссии. Несогласны с увиденным — обращайтесь в суд.

— Есть случаи, когда садоводы хотят переизбрать председателя СНТ. При этом инициативная группа должна собрать подписи с одной пятой членов товарищества и обратиться в правление СНТ. Указание причины требования внеочередного собрания и смены председателя обязательно, — поясняет Надежда Локтионова. — Если в течение 30 дней после уведомления правления СНТ никакого ответа не поступает, то инициативная группа может сама провести общее собрание.

Что касается членских взносов, то здесь тоже важна проверка.

— Председатель садового товарищества не может самовольно повышать взносы — окончательное решение принимается только на общем собрании, — говорит председатель Свердловского отделения Союза садоводов России Евгений Миронов. — Просто так намного повысить членские взносы нельзя, так как это постоянные траты на содержание общего имущества СНТ. Целевые взносы идут на крупные изменения в товариществе: ремонт дороги, замену электрических столбов. Но и эти расходы должны быть конкретизированы в смете, а не взяты с потолка. Поэтому, чтобы исключить вариант фальсификации решения СНТ, нужно запросить протокол этого собрания. Обнаружите ошибку — собирайте внеочередное собрание и проводите новое голосование. В случае отказа правления СНТ выдать протокол собрания, остаётся обращаться в прокуратуру.

КСТАТИ Евгения Оброкова также пожаловалась, что недавно председатель их СНТ решила устроить детскую площадку на территории товарищества. Теперь, как утверждает наша собеседница, там постоянно шум, а садоводы, участки которых находятся рядом с площадкой, не могут продать их, потому что люди в первую очередь хотят тихую территорию для спокойного отдыха. — Прежде чем делать выводы, важно понять, за чей счёт сделана детская площадка, — считает Евгений Миронов. — Если за счёт общих денег, то должно было состояться общее голосование, членам правления было необходимо составить смету. Если же площадка сделана на какие-то спонсорские деньги, то прежде чем её устраивать, всё равно необходимо спросить мнение садоводов. Если на общем собрании большинство присутствующих решает, что они хотят построить детскую площадку на общих землях СНТ или на пустующем участке — нет проблем. А вот если детскую площадку в садовом товариществе сделали без согласия большинства или какие-то садовые участки для её размещения были самостоятельно присвоены, то это незаконно.