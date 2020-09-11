Гигантские тыквы и полки с десятками банок заготовок

Валентина Жильцова очень гордится своим урожаем в этом году: видно, что помимо тыкв, у неё выросли и большие кабачки. Фото: Юлия Жильцова

«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые присылают читатели на наш конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз представляем достижения жительниц Режевского и Асбестовского районов.

Семья у пенсионерки Галины Колмаковой из села Останино Режевского района большая – 18 человек, поэтому заготовок из овощей с огорода ей вместе с мужем приходится делать много. Что-то по уже привычным рецептам, а что-то – по новым.

– Живём в своём доме, так что храним все заготовки в чулане и подполье – очень удобно, – говорит Галина Колмакова. – Конечно, теперь не угнаться за собой в 90-е годы, когда я закатывала до 300 банок разной консервации. Тем не менее зимой никогда не возникает вопроса, что поставить на стол.

К слову, Галина Колмакова – постоянный читатель и участник конкурсов «Облгазеты»: на конкурс «ОГородная удача» в прошлом году она присылала своё фото на фоне гигантских гладиолусов, а на конкурс «Гордость садовода» – снимки маков, пионов и овощей со своего огорода.

А наша читательница Валентина Жильцова из Асбеста в этом году вырастила четыре гигантские тыквы диаметром 40 сантиметров.

– Много лет выращиваю тыквы, но урожай таких размеров вырос впервые, – рассказывает Валентина Жильцова. – Думаю, это благодаря жаркому лету и ранней весне. Тыквы даже поспели в этом году раньше обычного и росли на одном поливе без всяких удобрений. Сорт «Весёлые ребята», очень сладкий и ароматный. Пока убрали их на хранение, но непременно будем готовить из них сок, суп-пюре, тыквенную кашу и просто тыкву на пару.

Вы тоже вырастили на своём огороде что-то, чем очень гордитесь? Отправляйте нам фото вашего урожая с пометкой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Конкурс продлится до 10 октября, итоги подведём в номере «Областной газеты» 17 октября. Редакция «Облгазеты» выберет трёх победителей, которые получат призы.

В этом году у Галины Колмаковой особенно много помидоров, огурцов и яблок. Фото: Из личного архива Галины Колмаковой

Приготовленных заготовок Галине Колмаковой и её семье хватает на всю зиму. Фото: Из личного архива Галины Колмаковой

Опубликовано в №169 от 12.09.2020