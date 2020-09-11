Как правильно выбрать и насадить ручную косу

Василий Новиков: «При отбивке место удара на лезвии косы должно захватывать край полотна не больше и не меньше 3 миллиметров. Фото: Алексей Кунилов

Сезон ручной косьбы подходит к концу, но это не значит, что литовку пора прятать в дальний угол сарая до будущего года. Осенью надо заняться её подготовкой. Как правильно подобрать косу, насадить её и отбить, рассказывает самый титулованный косарь Среднего Урала Василий Новиков из села Сладковского Слободотуринского муниципального района. Он четырежды был призёром международного турнира косарей в Артях, а в 2012 году – победителем.

Дедов инвентарь

От того, правильно ли подготовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Василий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как даже у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаётся инструментом сугубо индивидуальным, не поддающимся постановке на поток. Да, завод в Артях предлагает готовые решения для комплектования ручной косы: металлическое косовище, ручки, штатные крепления, но основная масса косарей, по наблюдениям Василия Адамовича, приезжает на конкурс с косами, подготовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Самому Новикову в марте будущего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на турнир косарей, а в последнее время возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, мужчин и женщин, косы которым тоже готовит сам.

– На соревнованиях надо, чтобы косарь без отдыха прошёл 100 метров, – рассказывает Василий Новиков. – Я когда-то проходил это расстояние с косой за 6 минут. Но мне уже давно за 60 лет, на состязаниях нет возрастных групп, наравне со мной выступают и тридцатилетние. Мне уже тяжело с ними тягаться. Поэтому подготовил замену, Олега Зубкова, он в позапрошлом году завоевал первое место, в прошлом был вторым, а я четвёртым.

Ручка косы должна быть повёрнута по отношению к плоскости косы на 45 градусов. Фото: Алексей Кунилов

Звонкая и прыгучая

На турнир Василий Новиков ездит непременно со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, вынимает её из чехла только на соревнования, бережёт. И не случайно таких кос сейчас уже не выпускают.

– Сейчас косы делают путём штамповки проката, а раньше отковывали вручную. А при ручной отковке лезвие косы дольше не тупится, – объясняет свою любовь к старой косе наш собеседник.

Коса – главная вещь в арсенале косаря, и от выбора режущего инструмента зависит всё. Даже среди современных штампованных кос нет двух одинаковых. Лучше выбирать ту, что звонче откликается на удар. Но есть и другой старинный метод выбора косы, которым поделился наш собеседник. Его он подсмотрел ещё в детстве: мужики в местном хозмаге удивили его тем, что выбирали косу при помощи… спичек. Укладывали одну из них вдоль полотна косы ближе к обушку, толстой части косы, а головкой другой спички слегка лежащую подталкивали. На хорошей косе от прикосновения спичка аж подпрыгивала. Но чем коса хуже, тем «прыгучесть» спички меньше. Объяснить механизм этого действа наш косарь не смог. Но уверяет, что работает такой метод без промаха.

Заготовленные впрок вязки из черёмухи. Фото: Алексей Кунилов

Ёлка – не палка

Мало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный черенок. Идеальный материал для косовища – срубленная в лесу маленькая ёлочка. Сырая древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, придётся искать высохшую ель. Для крепления косы на толстом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пятка косы.

– Если срез сделать круче, то коса будет прокашивать полосами, и покос будет смотреться, как сейчас причёски у некоторых молодых: полоска с волосами, полоска, остриженная наголо, – шутит собеседник.

Обычно для крепления косы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и коса начинает ходить, работать такой невозможно.

– На соревнованиях видел, что многие мужики для устранения этого дефекта подкладывают между клином и пяткой косы резинку, – рассказывает Василий Адамович. – Косари из Якутии вообще обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу иначе, и наш способ нравится мне больше.

На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно подтягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособлений никто сейчас не выпускает.

Зажим с болтом – самый надёжный, по мнению Василия Новикова, метод крепления косы. Фото: Алексей Кунилов

Хлопунцы испортят работу

Итак, коса насажена. Теперь нужно к косовищу прикрепить ручку. Делать её, как советует Василий Новиков, лучше из черёмухи, и рубить на это ветки в мае. Кстати, ручку косы на Урале называют вязком.

– В мае, когда дерево даёт сок, ветки загибаются легко. У меня есть заготовки, которые храню целый год. Перед тем как загнуть ветку, срубленную на вязок, в месте сгиба часть древесины срезаю, а при установке на косовище подгоняю по его толщине, – показывает заготовки Василий Новиков.

Вязок держится на косовище за счёт стяжки концов и, что удивительно, не проворачивается. Магазинные ручки, увы, при любой затяжке проворачиваются. Так что дедовский метод устройства руки на косе лучший на сегодня. Кстати, крепится ручка-вязок на определённой высоте: если поставить косу на землю, то она должна быть примерно на уровне пупка.

Итак, коса собрана, теперь её надо отбить. Для этого Василий Адамович рекомендует использовать наковаленки с бойком. В прорезь между бойком и наковаленкой вставляется лезвие косы, и остаётся только равномерно постукивать по устройству молотком да потихоньку протягивать через него косу. Если металл косы жёсткий, в работе с молотком лучше не переусердствовать, иначе на лезвии появятся надрывы.

– Мы их называем хлопунцами, лезвие получается как пила, нельзя этого допускать, такой косой будет трудно работать, – советует наш эксперт.

КСТАТИ Есть старинный способ проверки, правильно ли установлена ручка на косовище. Для этого надо взять бечёвку и приложить её сначала от ручки к пятке косы, потом от ручки к носку косы. Оба расстояния должны совпасть. Если ручка установлена правильно, расстояния от ручки до пятки косы и от ручки до носка должны совпасть. Фото: Алексей Кунилов