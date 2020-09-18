Лунный календарь садовода: готовим огород под осенние посадки

Рассказываем, какими работами лучше всего заняться на садовом участке в предпоследнюю неделю сентября.

19 сентября — благоприятный день для осенних и подзимних посадок. В частности, для посева моркови, редьки, чеснока и сидератов — овса и горчицы. Хорошее время для сбора семян цветов, пересадки лимонника, лилий и первоцветов. Желательно срезать травянистую часть у флоксов, ирисов, георгинов и пионов. Можно высаживать декоративные кустарники — розы, клематисы, а также ягодные — ежевику, малину, смородину, виноград. Не следует обрабатывать растения инсектицидами и биофунгицидами.

20 сентября — плодотворное время для поздней посадки в теплице салата, лука, укропа, базилика, листовой петрушки. Возможна пересадка на другое место ревеня, щавеля, эстрагона, мяты, мелиссы и майорана. Будет удачна посадка многолетних цветов и плодовых деревьев. Можно бороться с болезнями и вредителями растений, подкармливать яблони, груши, сливы и вишни. Нежелательно проводить обрезку, выкопку клубневых и луковичных цветов.

21 сентября – рекомендуется на зиму пригнуть до земли побеги малины, ежевики, стланцевых форм кедровой сосны и туи. Удаление с огорода больных и малоурожайных деревьев, копка земли под осенние посадки. Ягодные кустарники необходимо обрызгать бордоской смесью от болезней и вредителей. Яблони и груши следует обязательно побелить и разбросать под ними компост, опилки, древесную золу или перепревший навоз. Заполняем теплицы остатками растений и перекапываем почву в них на зиму. Обрезаем многолетние цветы и собираем их семена на следующий год.

22 сентября — хороший день для посадки озимого чеснока и спаржи. Выкапываем шнитт-лук, лук-порей, лук-батун и другие травянистые виды лука. Убираем корнеплоды и капусту на зимнее хранение, обрабатываем от болезней и вредителей садовые культуры. Неплохой результат даст укоренение черенков ягодных растений, обрезка больных и сухих веток у фруктовых деревьев, очистка от листьев грядок и влагозарядковый пролив кустарников. Следует аккуратно перекопать приствольные круги деревьев и внести под них азотные удобрения. Рекомендуется заняться сбором лекарственных растений и домашними заготовками.

23 сентября — благоприятный день для подзимнего сева укропа, петрушки, шпината и однолетников. Сбор поздней капусты и подготовка компостной земли для весеннего внесения в теплицы. Пересадка и посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников. Сбор среднеспелых яблок и груш.