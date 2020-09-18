«Помидоры не обижаются на мой слабый уход»

Четырёхлетний Никита с гигантскими помидорами сорта «Чудо земли», каждая из которых почти по килограмму. Фото: Марина Крылова

«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые присылают читатели на наш конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз представляем достижения воспитателя детского сада из села Большебрусянское Белоярского городского округа Марины Крыловой.

– Наша семья поселилась в Большебрусянском четыре с половиной года назад, – рассказывает она. – Мы с мужем Владимиром работаем, поэтому заниматься огородом, садом и цветником приходится, изыскивая любую свободную минуту. Нашим яблонькам по 6–8 лет, но в этом сезоне они так нас порадовали, что не знаем, куда яблоки пристроить. Помидоры дают хороший урожай у нас традиционно – на фото сын Никита держит кисть с двумя помидорами общим весом 1,8 килограмма. Ну а целозия такая необычная в этом году у меня выросла впервые.

Марина Леонидовна поделилась с «ОГ» секретами хорошего урожая:

– Тепличка небольшая, на 4 метра. – Рассаду выращиваю сама, почву в теплице в этом году хорошо подготовила, заправила перегноем, по осени обработала серной шашкой. Один раз за лето подкормила помидоры настоем крапивы и одуванчиков, как писали в «Областной газете», и этого хватило. Помидоры у меня вообще хорошо удаются и не обижаются на мой слабый уход.

А яблоньки на участке появились стараниями отца Марины Крыловой, Леонида Григорьевича Бирюкова.

– Яблоки не успеваем съедать и делать из них заготовки, народ их у нас уже не берёт, хотя плоды очень вкусные, приходится выбрасывать подгнившие, от этого сердце кровью обливается, – сетует хозяйка. – Плодоносили в этом году 7 молоденьких яблонь, а всего их растёт у нас 10. После такого урожая стали задумываться: что будет, если так же обильно начнут плодоносить все остальные?

В этом году Марина, большая любительница цветов, попробовала выращивать целозию – ей очень она понравилась.

– Необычная, цветёт уже больше месяца. В конце июля зацвела и до сих пор эта красота радует глаз, – говорит она.

Напомним, что вы тоже можете принять участие в нашем конкурсе. Отправляйте фото вашего урожая с пометкой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Конкурс продлится до 10 октября, итоги подведём в номере «Областной газеты» 17 октября. Редакция «Облгазеты» выберет троих победителей, которые получат призы.

Целозия поразила Марину Крылову своим долгим цветением. Фото: Марина Крылова

В богатом урожае яблок заслуга отца нашей читательницы – Леонида Бирюкова, который высаживал сад. Фото: Марина Крылова

Сама Марина Крылова считает, что у неё хорошо удаются помидоры. Фото: Марина Крылова

Яблони Крыловых дали в этом году слишком большой урожай. Фото: Марина Крылова

Ветви яблонь у Крыловых ломятся от плодов. Фото: Марина Крылова