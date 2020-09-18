Выкапываем и делим корни пиона

Ольга Киселёва: «Прежде чем делить корень пиона, нужно определить расположение на нём почек». Фото: Алексей Кунилов

Пионы – очень популярные у садоводов цветущие многолетники. Чтобы они каждый год пышно цвели, их периодически надо делить и пересаживать. Причём делать это нужно в сентябре.

Травянистые морозов не боятся

Род Пион включает в себя 34 вида, которые подразделяются более чем на 5 тысяч сортов. Большинство видов и сортов пионов – это травянистые, которые в условиях Среднего Урала очень хорошо зимуют. И если у нас говорят о пионах, то чаще всего имеют в виду этот вид. Кроме них, есть ещё древовидные пионы. А ещё – ито-пионы, являющиеся гибридами древовидных и травянистых пионов. Об этом «ОГ» рассказала Ольга Киселёва, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук.

Специалист по цветам привела нас на участок, где она приготовила к рассаживанию несколько старых кустов пионов. Сейчас, в сентябре, самое время предпринять усилия и сохранить любимые сорта: разделить кусты и посадить их на новое место в хорошо подготовленную почву.

– Травянистые пионы нужно пересаживать с интервалом 5–8 лет, – рассказывает Ольга Киселёва. – Это делается для того, чтобы куст мог активно развиваться, иначе начинают мельчать соцветия, цветение становится не столь обильным.

Специалист поясняет, что если пион задерживается на одном месте более 10 лет, то он накапливает болезни, вокруг него формируются очаги распространения вредителей, все эти факторы могут сильно угнетать растение. Хотя в идеале пионы – цветы-долгожители, травянистые могут расти до 50 лет, ито-гибриды – 80 и 100 лет, а древовидные ещё дольше.

– Коллекция пионов называется пионарий – его мы разбиваем с осени, – говорит Ольга Киселёва. – Вообще пересадка пионов возможна только осенью, потому что весной они очень рано начинают отращивать корневую систему, если их пересаживать в это время, то выживаемость растений будет низкой.

А начинать пересаживать и делить пионы можно уже в возрасте 3–4 года.

ВАЖНО Иногда при делении корня пиона остаются фрагменты, на которых совсем нет почек. Их тоже можно посадить, вот только располагать корень в посадочной яме нужно горизонтально и закапывать его чуть глубже, чем корень с почками: сверху над ним должно быть 3–5 сантиметров земли. В течение сезона из спящих почек сформируются почки возобновления, и через год-два растение зацветёт.

Режьте и мажьте

Перед пересадкой пионов у них нужно срезать надземную часть. Не стоит срезать стебли очень низко, иначе можно повредить молодые почки. Точно с такой же осторожностью нужно и выкапывать пионы.

– Ни в коем случае не втыкаем лопату рядом с основанием куста, – предупреждает наша собеседница, показывая, насколько надо отступить от растения. – Нужно втыкать штык хотя бы на расстоянии 20–30 сантиметров от него. Корни у старых кустов пиона достигают в ширину более 10 сантиметров и могут углубляться в землю до 40 сантиметров. Поэтому выкапывать такие кусты нужно аккуратно.

И вот корень извлечён из земли, теперь его нужно разделить. То, как это сделать, нам должны подсказать почки возобновления, желательно, чтобы на фрагменте корня их осталось несколько.

– Деление корня зависит от той цели, которую мы преследуем, – говорит Ольга Киселёва. – Если мы хотим добиться быстрого цветения, то лучше делить умеренно – на большие куски. Если необходимо получить много посадочного материала, то делим помельче, но тогда не получим от них скорого цветения, такие зацветут скорее всего через два года. С одного куста можно получить до десяти новых растений.

Очень важный момент: корни со свежими срезами ни в коем случае нельзя тут же закапывать. Перед посадкой их необходимо обработать одним из фунгицидов, например, фунгицидным протравителем «Максим», и дать подсохнуть. На это может потребоваться один-два дня, и только после можно такой корень закапывать в почву. Если посадить сразу – велика опасность поражения корня грибными заболеваниями и его отмирания.

КСТАТИ Елена Шарова, старший научный сотрудник, куратор коллекции пионов Ботанического сада УрО РАН: – В коллекции Ботанического сада УрО РАН находится 81 сорт пионов 11 видов, в этом году она пополнилась ещё 30 сортами. Уникальна коллекция тем, что в ней самое большое собрание ретро-сортов пиона на Урале. Некоторым из них уже более 100 лет.

Цветок солнца

В закапывании корней пиона тоже не всё так просто. Прежде всего поражают размеры посадочных ям, рекомендуемые специалистами для этой культуры: почти как для саженцев кустов!

– Посадочная яма для пиона должна быть 40 на 40 сантиметров, и столько же в глубину, – советует наш эксперт. – На дне её нужно рассыпать керамзит, сверху на него уложить до половины ямы смесь перегноя и торфа. Керамзит необходим для того, чтобы обеспечить корням нормальный дренаж и предотвратить их загнивание в период весеннего таяния или обильных осадков. Не помешает также удобрить посадочные ямы смесью суперфосфата и сульфата калия, а также произвестковать.

Ольга Киселёва сноровисто располагает корешок пиона по центру посадочной ямы в вертикальном положении. Указывает при этом на почки возобновления: они должны смотреть вверх. Затем закапывает корень плодородной почвой, оставив сверху 3–4 сантиметра.

Важный момент в пересадке пионов – выбор места.

– Абсолютно все пионы любят солнце. В тени, в полутени они цвести либо вообще не будут, либо цветение их будет очень невыразительным. Для этих растений очень важны солнечное место и нормальный полив. Важно ещё, чтобы участок не затапливался, – даёт совет Ольга Киселёва.

Срезы корней обязательно нужно обрабатывать фунгицидами Фото: Алексей Кунилов

При закапывании корней старайтесь не повредить почки Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №... от 19.09.2020 под заголовком «Делим один куст на десять»