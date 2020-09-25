Лунный календарь даёт рекомендации садоводам на предстоящую неделю

Рассказываем, чем можно и нужно заниматься в саду на этой неделе – в последние дни сентября и в начале октября.
- 26 сентября. Девятый лунный день, он характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней к стеблю, наполняя жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ. Рекомендуется в этот день обрабатывать и рыхлить землю, садить и пересаживать культуры, дающие надземные плоды. Можно подкормить растения на зиму, провести обрезку, черенкование, а также укоренение клубничных усов. Собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай.
- 27 сентября. Луна в знаке Водолея. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды. Рекомендуются вспашка, рыхление и окучивание, прополка и прореживание всходов, формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений.
- 28 сентября. Луна по-прежнему в знаке Водолея. Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью селекции получить необычные растения, так как появляется большая вероятность появления различных мутантов. Рекомендуются посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов. Удачный день для укоренения и пересадки таких растений, как абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа.
- 29 сентября. Луна в знаке Рыб. Это очень продуктивный знак. Посадки в этот день обеспечивают обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный. Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды. Возможны посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых – возможно, вы захотите пересадить их с участка домой в зимний сад или на подоконник. Кроме того, неплохо провести посев цветочных растений, обильно поливать и рыхлить почву.
- 30 сентября. Луна находится в растущей фазе. В это время идёт циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений. Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая комнатные растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки, и из них быстро растёт новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- 1 октября. Луна в знаке Овна. Неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды. Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели. Благоприятны в Овне вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках, прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка.
- 2 октября. Луна в знаке Овна. Рекомендуется посев в тёплых домашних условиях быстрорастущих вершков (салаты, лук, руккола, базилик – не для хранения и не на семена), для которых основная цель – наращивание зеленой массы, так как прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности.
- Опубликовано в №180 от 26.09.2020