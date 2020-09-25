Чудо-перцы выросли на дрожжах

Из сладкого перца Валентина Руденцова планирует сделать лечо, чтобы порадовать своих детей. Фото: Из личного архива Валентины Руденцовой

В редакцию «Облгазеты» приходят рассказы с фотографиями овощей-рекордсменов на наш новый конкурс «Урожайный ОГород». Постоянная читательница «ОГ», садовод из деревни Новые Решёты Первоуральского городского округа Валентина Руденцова поделилась снимками чудо-перцев, которые она вырастила на своём участке. С небольшого парника площадью всего 3 квадратных метра она собрала два ящика крупных сладких перцев длиной 18–20 сантиметров и массой 250–300 граммов. Пенсионерка рассказала, как ей удалось достичь таких результатов.

Секрет оказался очень прост — обыкновенные дрожжи. С июня по август раз в месяц Валентина Алексеевна поливает кусты перцев концентратом хлебопекарных дрожжей. В 10 литрах воды она разводит 100-граммовую пачку прессованных дрожжей и два дня настаивает их в тёмном месте.

– Не зря поговорка гласит: «Растут, как на дрожжах», – рассказывает пенсионерка. – Дрожжи активизируют работу почвенных микроорганизмов. За счёт этого в земле лучше растворяются минеральные удобрения, а корни активнее впитывают микроэлементы. И обязательно раз в две недели подкармливаю кусты комплексными калийно-фосфорными удобрениями, например, нитроаммофоской из расчёта 30–40 граммов на 10 литров воды, чтобы из завязей образовывались плоды — лето нынче было жаркое, и перцы плохо завязывались.

Из сортов перца Валентина Руденцова предпочитает 38 попугаев и Красный великан. В этом году они дали рекордный по меркам Урала урожай — более 10 килограммов. По словам пенсионерки, плоды пойдут на приготовление лечо и консервированных салатов. Из других особенностей ухода за перцами она отметила правильное формирование кустов.

– Как только рассада в парнике подрастёт, я убираю все нижние листья до первой развилки, откуда расходятся стебли, – добавляет Валентина Руденцова. – И ещё очень важно поливать кусты раз в день: земля не должна пересыхать, потому что корни у перцев находятся в верхнем слое почвы.

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участвовать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо добавить небольшой рассказ о том, как удалось получить такой урожай, указать информацию о себе, свой населённый пункт и контактный телефон для обратной связи. Ждём фотографии урожая с вашего садового участка с пометкой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Конкурс продлится до 10 октября, итоги подведём в номере «Областной газеты» 17 октября. Редакция «Облгазеты» выберет троих победителей, которые получат призы.

Опубликовано в №180 от 26.09.2020.