Редька хрена слаще

В этом сезоне урожай редьки на Урале у всех садоводов отличный. Фото: Галина Соловьёва

В былые времена чёрная редька заменяла крестьянам картошку. И даже кулинарная реформа Петра I не отучила людей из разных сословий от употребления этого жгучего корнеплода. С тех пор прошло более трёх веков: в результате селекции появились новые и менее острые разновидности этого овоща. То, что сейчас продают в магазинах под стикером «редька зелёная», – это современный сорт, который по-научному называется «лоба» или редька маргеланская. Наряду с чёрной редькой лобу используют для приготовления самых разнообразных блюд.

Русскую кухню невозможно представить без редьки. Из неё делали квас, салаты, первые блюда, гарниры и даже десерты. Её корнеплоды обладают общеукрепляющим и противовоспалительным действием, поэтому их добавляли буквально всюду. На самом деле жгучесть редьки не такая уж сильная – слабее хрена, да и хранится она без потери вкусовых свойств всю зиму.

Опытный садовод из Берёзовского и кулинар Денис Корольков не представляет свою жизнь без редьки. Вместе с супругой Кристиной он сходу может назвать порядка 50 блюд из этого корнеплода. Самый простой рецепт — русский холодный суп тюря. Делали его на скорую руку чаще всего во время поста.

Для приготовления старинного русского блюда «тюря» нужна не только редька, но и петрушка. Фото: Алексей Кунилов

– Тюря очень хорошо утоляет голод, особенно в жаркие дни, и готовится всего 10 минут, – рассказывает Денис Владимирович. – Натираем на тёрке одну большую чёрную редьку, шинкуем 2–3 пера зелёного лука и полпучка укропа или кинзы. Затем берём пол-литра кипячёной подсоленной воды и высыпаем в неё эти ингредиенты. Следом добавляем туда 200 граммов ржаных сухарей, две столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла и подаём к столу.

Другое излюбленное у славян блюдо, знакомое многим из детства, – редька с мёдом. Им издавна лечили простуду и кашель. Для его приготовления берём чёрную редьку средних размеров, моем её, удаляем верхушку на треть, и в оставшейся части корнеплода вырезаем сердцевину так, чтобы внутри он стал полым. Кладём в углубление натуральный мёд, закрываем редьку срезанной верхушкой и оставляем на полдня в тёмном месте при комнатной температуре.

Рецепт от «ОГ» Салат «Ташкент» Зелёная редька, в отличие от чёрной, больше распространена в современной кухне. Из неё получаются прекрасные закуски. Взять одну зелёную редьку, свежую морковь и огурец средних размеров. Нарезать их мелкой соломкой, перемешать. Добавить соль, перец, 3 варёных яйца, 150 граммов белокочанной капусты и 300 граммов отварной говядины, которые тоже шинкуем соломкой. Заправляем салат столовой ложкой уксуса и майонезом.

Опубликовано в №180 от 26.09.2020