Готовим в цветнике к зимовке многолетники

Не стоит на зиму обрезать стебли посконника, его цветы вас будут радовать до конца осени, а потом оденутся в белые шапки. Фото: Алексей Кунилов

Тем, кто выращивает в своих цветниках многолетники, осенью необходимо уделить им побольше внимания. И тут неприемлем одинаковый подход ко всем растениям. Каждому из них потребуется свой комплекс мероприятий по уходу и подготовке к зиме. Какой и кому – попробуем разобраться.

Обрезка и снеговые шапки

Самое первое, что требуется сделать уже сейчас с многолетниками, это произвести их обрезку. Хотя бы для того, чтобы избавить себя от этой работы весной, когда у садовода и других дел невпроворот.

– Надземную часть практически всех многолетних растений нужно обрезать коротко, оставляя примерно 3–5 сантиметров стеблей над землёй, – советует агроном, ландшафтный дизайнер, руководитель производственного участка екатеринбургского Дендропарка, что на улице Первомайской, Лилия Кляпышева. – После этого нужно внести фосфорно-калийные удобрения, если есть возможность, то и порыхлить верхний слой почвы и обязательно сделать влагозарядковый полив.

Лилия Кляпышева:«Лучше создавать цветники малоуходные, которые не требуют дополнительных укрытий на зиму». Фото: Алексей Кунилов

Но обрезают не все многолетники. Некоторые растения, чья ботва не погибает и способна держать на своих стеблях снеговые шапки, можно оставить без обрезки до весны. Таким образом, даже зимой мы получим в саду не унылое белое пространство, а графику, в которой растения продолжат «играть» своим объёмом, привлекая внимание.

– Лет пять назад в наши сады пришёл посконник, его прочные побеги тоже способны выдержать солидную снеговую шапку, – говорит Лилия Кляпышева.

До поздней осени его зонтичные цветки своими оттенками розового будут радовать ваш взгляд, зимой станут серо-коричневыми, но всё равно это будет необычное цветовое пятно на фоне белого снега. Под такой шапкой можно держать бузульники, волжанку, очиток, сибирские ирисы, многолетние астры.

Пожалуй, самый заметный цветок, который можно отправить под снег – это гортензия. Оттенки её цветков варьируются от пурпурных тонов до белых и даже бело-зелёных. Правда, это не многолетник, а уже кустарник. Но под снеговой шапкой и те, и другие смотрятся одинаково эффектно. Есть от этого и практическая польза: стебли способствуют снегозадержанию, а снег играет роль одеяла для почек возобновления. Важный момент: оставленные под зиму многолетники весной нужно обрезать в первую очередь.

Гортензия в последние годы стала модным растением в наших садах. Её обрезку производят тоже весной. Фото: Алексей Кунилов

Кстати Все луковичные и мелколуковичные культуры, кроме безвременника, тоже высаживают осенью. Лилии, нарциссы – как можно раньше, а вот посадку тюльпанов и мелколуковичных цветов можно вести до середины октября.

Делим, пересаживаем, мульчируем

Большинство многолетников пересаживают осенью. Для каждого из них пересадка требуется с разной периодичностью.

– Пионы на одном месте могут расти до 30 лет, – рассказывает Лилия Анатольевна. – А вот астильбу пересаживать и делить нужно часто, по крайней мере, не реже одного раза в 3–5 лет. Характер роста её корневища такой, что новые почки нарождаются сверху и таким образом могут оказаться через несколько лет на поверхности почвы. Но растение это слабозимостойкое и в малоснежный период может из-за этого вымерзнуть.

Такое же свойство выпирания почек из земли есть у другого популярного у нас цветущего многолетника – гейхеры.

Гейхере потребуется на зиму непромокаемое укрытие. Фото: Алексей Кунилов

При выкопке куста нужно удалить больные корни, если надо – произвести деление корня и вернуть делёнки на новое место. В почву желательно добавить перегной, минеральные удобрения, а сверху замульчировать торфом, щепой, измельчённой корой, в крайнем случае – опавшей листвой. Хорошо подойдёт для этого дубовый или ивовый лист.

– Мульчирование важно для того, чтобы как можно дольше удержать в почве тёпло, – говорит Лилия Кляпышева. – Это необходимо и для пересаженных делёнок, когда они наращивают корневую систему. Иначе весной их просто выпрет из земли. Именно поэтому нельзя затягивать с пересадкой, деление многолетников нужно закончить до 10 октября.

Перед зимовкой часть многолетников стоит укрыть. Приступать к этому нужно не раньше первой декады октября. Для укрытия и мульчирования подойдут срезанная ботва пионов, здоровая опавшая листва. Но для некоторых растений потребуется сухое укрытие. Это важно для гейхеры, гелениума. Поверх мульчи в этом случае укладывают полиэтиленовую плёнку, которая играет роль дождевика, защищающего от влаги. Дело в том, что эти растения очень страдают от выпревания.