Народные приметы в октябре

На Руси у октября было немало имён («грязник», «хмурник», «подзимник», «листопадник», «листодёр», «зазимник», «кисельник», «круговёрт», «свадебник»), которые отражали как явления природы, так и события на селе, приходящиеся на эти осенние дни.

С этим месяцем связано много примет о погоде, нашедших отражение в пословицах и поговорках. Ведь считалось, что у октября «в осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревёт, сверху льёт и снизу метёт».

3 октября – Астафий. Известен своими ветрами: по их направлению судят о предстоящей погоде. Будут дуть с севера, значит, к стуже, с юга («южак») — к теплу, с запада — к мокроте, а с востока — к вёдру. Если туманно и тепло, а по воздуху днём летает белая длинная паутина, то осень будет тёплая, снег выпадет нескоро.

4 октября. Если в этот день погода не меняется, то такая и будет четыре недели. Ясно при резком северо-восточном ветре — ждём холодную зиму.

5 октября – Фока и Иона. Если лист с берёзы ещё не опал, снег ляжет поздно. А ляжет в своё время, то в конце января – начале февраля непременно придёт продолжительная оттепель.

7 октября – Фёкла Заревница. Начинали дергать свёклу. День идёт резко на убыль, а ночи темнеют, зори становятся багряными.

8 октября – Сергий Радонежский. По погоде этого дня судят обо всей зиме. Будет погода хорошая, стоять ей три недели. Отлетят журавли до этого дня — к ранней, холодной зиме. Если выпадет в этот день первый снег, то и 8 ноября будет тоже (зиму же жди на Михайлов день — 21 ноября). Не выпадет снег — не быть ему и 7 декабря. Дует ветер с юга — к тёплой зиме, с севера или востока — к холодной. Упадёт к этому дню лист с дуба и берёзы — к лёгкому году, иначе — быть строгой зиме. Рубят первую капусту, отчего и говорили: «Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь — капустой».

9 октября – Иоанн Богослов. Если снег с 8-го числа продолжает идти, то зима может сместиться к 6 ноября, а случится в этот день первый снег — начнётся зима с Михайлова дня. А будет вёдро — стоять ему ещё две недели.

10 октября – Савватий Пчельник. Заканчивается уборка пчелиных ульев на зиму.

11 октября – Илья Муромец. Заяц шубу сменил — жди скоро зиму.

13 октября – Григорьев день. Если снег выпадет, — в канун Покрова (14 октября), то зима нескоро придёт. Не опадет с берёз листва — быть зиме суровой.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. На Покров до обеда осень, после обеда зимушка-зима. Откуда ветер на Покров — оттуда придут морозы: с севера — к холодной погоде, с юга — к тёплой, с запада — к снежной. Если на Покров выпал снег, то на Дмитриев день (8 ноября) он будет. Не покрыл Покров землю (снегом) — не покроет и в Рождество.

15 октября – Устинья Устилальница. На этот день чаще всего приходилось начало массовой закваски капусты на зиму.

17 октября – Ерофей. С Ерофея начинаются сильные холода и утренние похолодания.

19 октября – Фома. Случится на Фому поздний листопад — жди суровую длинную зиму. Безветрие — к близкому похолоданию.

20 октября – Сергий Зимний. Если на Сергия Зимнего выпадет снег, а деревья ещё не сбросили листву, то он долго не пролежит, быстро растает и не раньше ноябрьской Матрёны (22 октября) зима не настанет. Примета говорит: «Дневной снег не лежит, а первый надёжный снег выпадет ночью».

21 октября – Трифон Ознобица и Пелагея. Становится всё холоднее и холоднее, поэтому говорили: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет».

22 октября – Яков Дровопилец. Говаривали: «Яков Дровопилец «в лес зовёт» – наступает пора заготовки дров на зиму».

23 октября – Евлампий Зимоуказатель. Рога месяца указывают, откуда быть ветрам: если на полночь (на север) — быть скорой зиме и снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) — скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть до самой Казанской (4 ноября) — «Осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится». Большая грязь в этот день — будет так четыре недели до зимы.

24 октября – Зинаида. Будет на Зинаиду грязь и слякоть – не оденется зима до Казанской в белый кафтан.

25 октября – Пров. Наблюдают на день Прова за звёздами: яркие — к морозу, тусклые — к оттепели. Сильное мерцание звёзд преимущественно с синими оттенками — к снегу. Много ярких звёзд — к урожаю гороха.

26 октября – Карпов день. Жмётся синица к избе — значит, зима уже на дворе.

27 октября – Параскева Грязнуха. Яркие звёзды — к хорошему урожаю, а будет на дворе сыро и грязно — останется большая грязь до сухого снега, до настоящей зимы ещё четыре недели. Если грязь велика, лошадиное копыто заливает водой, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.