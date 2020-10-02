Лунный календарь: пришла пора обрезать и черенковать растения

На этой неделе можно выбрать несколько дней, удачных для пересадки многолетних растений Фото: Алексей Кунилов

«Облгазета» подскажет, какие садовые работы следует провести в саду и огороде до 10 октября.

3 октября. Луна в знаке Тельца – очень плодородного знака. Удачно укоренятся посаженные в этот день ягодники, многолетники, декоративные кустарники и плодовые деревья. Подзимние посевы моркови, петрушки – в случае, если температура почвы не ниже +2 градусов по Цельсию. В этот день делают и влагозарядковые поливы. Можно перекапывать почву и формировать грядки для посевов и посадок в следующем году.

4 октября. Продолжаем пересадки, посевы. Рекомендуется в этот день проводить прививки плодовых деревьев и их обрезки, в том числе кустарников. Продолжаем убирать корнеплоды, лук-порей, яровой чеснок.

5 октября. Благоприятны все работы, связанные с посевами и пересадками. Проводят сбор урожая корнеплодов как для хранения, так и для посадки их в будущем сезоне.

6 октября. Хороший день для проведения обрезки, черенкования и прививок растений. В этот день рекомендуется обрабатывать теплицы серными шашками.

7 октября. Луна в знаке Близнецов – малоплодородном знаке. Хорошо будут храниться убранные в этот день плоды и корнеплоды, в том числе и на семена. В этот день выкапывают на зиму луковицы, клубнелуковицы, клубни и корнеклубни. Срезанные цветы лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете.

8 октября. Продолжаем убирать урожай корнеплодов, луковичные и клубнелуковичные на хранение. Можно опрыскивать сад от болезней и вредителей.

9 октября. Луна в знаке Рака – наиболее плодородного из всех знаков Зодиака. Очень хороший день для прорастания семян, посева под зиму, пересадки многолетних растений, особенно декоративно-лиственных кустарников. Рекомендуется обрезка деревьев и кустарников. Растения нуждаются во влаге – стоит хорошо пролить землю, если температура почвы выше +4 градусов по Цельсию.

Опубликовано в №185 от 03.10.2020 под заголовком «Пришла пора обрезать и черенковать растения»