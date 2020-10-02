Фанера или лапник? Рассказываем, как лучше подготовить розы к зиме

Все бутоны с роз нужно обрезать перед укрытием растения на зиму. Фото: Ольга Киселёва

Розы – одни из самых капризных растений, особенно на Среднем Урале. Чтобы после холодов не потерять эти цветы и потраченные на их выращивание силы, важно правильно подготовить розы к зиме. Учитывая непредсказуемость уральской погоды, заняться этим стоит уже сейчас.

Только дома

Самые требовательные к уходу розы, которые радуют уральцев в садах и на огородах летом, – привитые и чайно-гибридные. К особым неженкам можно отнести и мини-розы. Все эти сорта прекрасно смотрятся, но абсолютно не зимуют в нашем климате. Единственный выход – пересадка.

– Не зимующие в открытом грунте сорта роз необходимо выкапывать и переваливать в горшок вместе с землёй вокруг корней, – говорит старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Затем почву в горшке необходимо пролить биофунгицидом, например, алирином или марганцовкой. Далее важно обрезать все листья с роз: эти цветы собирают разных вредителей и болезней на садовом участке, поэтому важно, чтобы на домашние растения не перешла никакая инфекция. После горшок с пересаженными розами нужно поставить в светлое прохладное место, например, на подоконник, и умеренно поливать один-два раза в неделю. Так растение благоприятно переживёт зиму и в следующем году его можно будет снова пересадить на садовый участок.

Переместить с улицы на зиму Ольга Киселёва рекомендует и штамбовые розы, которые представляют собой дерево с шапкой цветов сверху. Прививка у этого сорта роз обычно делается в крону, поэтому они плохо переносят уральский климат, а укрывать их трудно. Так что лучше пересадить и перенести цветы в светлое помещение с температурой воздуха не выше плюс десяти градусов.

Фанера или лапник

Однако есть розы, которые могут спокойно зимовать на Среднем Урале и на свежем воздухе. Например, шиповники – эти декоративные сортовые розы, как правило, только обрезают до начала снегопадов, убирают усохшие ветки, перекапывают почву вокруг кустов и добавляют в неё двойной суперфосфат. После этого шиповники постепенно нарастают и укрывают сами себя, поэтому в дополнительном укрытии не нуждаются. Чего не скажешь о почвопокровных, полиантовых, канадских, полуплетистых и плетистых розах, группе сортов флорибунда, грандифлора.

– Есть два способа воздушно-сухого укрытия роз: фанерными щитами и лапником. Но подготовка роз к любому укрытию одинаковая, – поясняет Ольга Киселёва. – Для начала важно перекопать почву вокруг роз, чтобы освободить её от сорняков, а потом протравить землю фитоспорином и заправить её двойным суперфосфатом. Далее проводится санитарная обрезка роз и удаление всех бутонов.

Некоторые садоводы предпочитают избавляться и от листвы на розах перед укрытием, однако это совсем необязательно, если на вашем участке много этих цветов. Исключение составляют только больные листья – в этом случае удаление листвы на всех розах обязательно. Обработка фунгицидами самих кустов роз перед зимовкой также необходима только при поражении листьев инфекцией. Не забудьте и о последнем влагозарядковом поливе, пока почва ещё не замёрзла: маленькие розы требуют не более литра воды, а вот крупные – до четырёх литров. После этого, обычно в середине октября, можно приступать к укрытию роз.

– При укрытии фанерными щитами нескольких кустов роз их немного пригибают к земле и сооружают фанерный короб вокруг, но так, чтобы растениям было не слишком тесно внутри. При этом короб не должен быть закрытым со всех сторон. Следует делать его похожим на трубу или тоннель – это обеспечит розам необходимое проветривание для профилактики заражения грибковыми болезнями, – советует наш эксперт. – Такое укрытие надёжно защитит розы от холода, но при сильных морозах всё же лучше набросить на фанерный короб побольше снега.

Не менее хорош способ укрытия роз лапником, но есть несколько нюансов. Первый – лучше использовать сосновые ветки, поскольку еловые, как предупреждает Ольга Киселёва, нередко заражены ржавчиной, которая может перенестись на часто соседствующие с розами хвойные. Второй – особенность укладки роз.

– Лапник позволяет розам хорошо проветриваться, но фанерный короб лучше держит форму. Поэтому при укрытии лапником нужно накладывать его в несколько слоев и пригибать к земле очень массивные плети роз, – говорит Ольга Киселёва. – Если побеги цветов упорно торчат вверх, то следует немного подкопнуть корень у розы, чтобы он развернулся в почве, и всё равно уложить побег на землю. Иначе всё будет напрасно: какая-то часть побега поднимется из укрытия и замёрзнет, так что её придётся обрезать весной, а, может, и попрощаться со всем растением.

Сверху лапник укрывается агрилом, а зимой – хорошим слоем снега.