Как возделывать в саду голубику и почему виноград Зилга самый лучший для Урала

Ягоды винограда сорта Зилга Алевтина Михрякова рассчитывает хранить ещё несколько недель Фото: Алексей Кунилов

Свой сад близ посёлка Медный, что на окраине Екатеринбурга, чета пенсионеров Петра Яковлевича и Алевтины Михайловны Михряковых превратила в настоящую коллекцию растений. Одних только плодовых и ягодных культур не счесть: яблони, малина, земляника, актинидия, редкий боярышник, бессея, сливы, сливово-вишнёвые гибриды, американская черника и даже крупноплодная клюква. Но самые любимые у хозяев – голубика и виноград.

В последние годы Павел Михряков кроме низкорослой голубики стал выращивать ещё и более урожайные сорта высокорослой. Фото: Алексей Кунилов

Урожай – вёдрами

Свой сад чета Михряковых возделывает уже почти полвека.

– Начинали как все, с посадки высокорослых яблонь и овощных грядок, – рассказывает Алевтина Михайловна. – Сейчас от тех насаждений ничего не осталось, нынешние яблони посажены позже, и они на карликовых подвоях.

Живописное озерко напоминает хозяевам о первых годах освоения этого участка. Фото: Алексей Кунилов

Прямо у входа нас встречает лиана актинидии коломикты, забравшаяся под кровлю навеса. В этом году хозяева собрали с неё полведра ягод. Кстати, здесь урожай меряют только в вёдрах, позднее мы к этому привыкли. Самым обильным на урожай оказался боярышник – дал шесть вёдер очень вкусных ягод размером с вишню. Он здесь не простой, а редкого вида – перистонадрезанный. Самый скромный урожай дала американская крупноплодная клюква, её даже не собирали. Россыпь алых ягод до сих пор висит на кустиках вдоль искусственного озерка. Оно появилось неслучайно: по словам Петра Яковлевича, первоначально почти половина участка в шесть соток была занята водой. Пришлось соорудить озерко, и выложить его берега камнем. Сейчас над этим водоёмом живописно склонилась извилистая ива.

С актинидии, что свисает под кровлей навеса, последние плоды сняли пару недель назад. Фото: Алексей Кунилов

Любимая Зилга

Свои любимые культуры хозяева поделили поровну: виноград достался хозяйке, а вот голубику возделывает глава семейства. Первым делом мы, конечно, идём к лозе. В этом году, посетовала Алевтина Михайловна, июнь был холодноват для винограда, поэтому собрали всего… три ведра. В прошлом было раза в два больше.

Фото: Алексей Кунилов.

Виноград здесь растёт нескольких видов и сортов. Например, кустовой – необычный виноград, растущий в виде куста, есть популярный на Урале сорт Памяти Шатилова. Но больше других расплодилась и прижилась гибридная форма винограда прибалтийской селекции Зилга. В этом сорте переплелись гены амурского и американского винограда, устойчивого к морозам. С Зилги и пошла виноградная любовь Михряковых.

– Виноград мы приобрели лет пять назад, когда ездили на Алтай, – рассказывает Алевтина Михрякова. – Купили черенки в шукшинских местах, в селе Сростки. Там он под открытым небом растёт, а у себя поначалу высадили его в теплице.

Виноград спокойно пережил пару зим, пока однажды летом внук не прибежал к бабушке с известием, что в теплице выросли на кустике «какие-то ягодки». Оказалось, то были первые небольшие виноградные грозди. Сорт хозяева размножили, и теперь Зилга растёт и в теплице, и на улице. Кисти даёт небольшие, но плотно усыпанные чёрными ягодами хорошего вкуса, отчасти напоминающего южную изабеллу.

– Считаю, что это самый подходящий для Урала сорт, – говорит Алевтина Михрякова. – Скоро буду укрывать его на зиму: положу под него рубероид, пенопласт, чтобы лоза не касалась земли, немножко пригну её, сверху набросаю лапника, разверну агрил.

Когда придут морозы и подсыпет снега, хозяйка дополнительно укрывает свою Зилгу старыми одеялами. Весной, сняв укрытие, следит за погодой: если намечаются сильные возвратные заморозки – лозу снова прикрывает.

Эта клюква не болотная, она растёт в саду по берегам озерка. Фото: Алексей Кунилов

Электролитом подкармливали?

По урожаю с виноградом здесь соперничает голубика. Но не та лесная ягода, что встречается в уральских горах, а канадская.

– Лесная мягче, кожица её тоньше, а эта плотная и крупная, до двух сантиметров в диаметре, почти как вишня, и очень полезная, – рассказывает Пётр Яковлевич.

Первые посадки голубики оказались неудачными: саженцы отказывались расти, рано сбрасывали листья, давали единичные мелкие плоды. Почитав литературу, наши садоводы поняли, что сделали не так.

– При посадке надо было разрушить земляной ком, сформировавшийся в горшке, в котором растение продавали, и распределить корни на четыре части. Без этого сами они просто не могли вырваться из этого кома, – поясняет наш собеседник.

Но самое главное в агротехнике голубики – создать для растений кислую среду. Для этого в месте посадки пришлось полностью выбрать грунт и насыпать на дно образовавшейся ямы глину – чтобы держала влагу. А сверху рассыпать верховой кислый торф.

– Это – наше голубичное поле, – показывает итог своих стараний Павел Михряков. – Голубику надо высаживать только на солнечном месте и ни в коем случае не добавлять под неё перегной, только торф!

Периодически голубичное поле приходится подкислять. Для этого хозяин берёт на ведро воды… 40 миллилитров готового электролита для аккумуляторных батарей и этим раствором проливает почву. Другим растениям от такого жуткого коктейля пришла бы смерть, а голубика только хорошеет и плодоносит. Можно также использовать пищевую лимонную кислоту, периодически раскладывать под кустами кислую траву ревеня. Подкармливают голубику только минеральными удобрениями. Плоды она начинает давать сразу же после садовой земляники – получается непрерывный ягодный конвейер.