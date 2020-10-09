Как правильно подготовить садовый участок к зимовке?

Перед наступлением холодов желательно пересадить молодые кустарники в более подходящие для них места – солнечные и сухие. Фото: Алексей Кунилов

Скоро зима, и об огороде можно будет забыть на полгода. Но перед этим плодовые деревья, ягодники и декоративные кустарники необходимо подготовить к зимовке. О том, как правильно это сделать, журналисту «Облгазеты» рассказал ведущий инженер Уральского сада лечебных культур имени Вигорова Павел Мартюшов.

Резкое снижение температуры воздуха на Среднем Урале привело к тому, что растения начинают входить в состояние покоя. А через пару недель они и вовсе погрузятся в глубокий сон. Поэтому сейчас самое главное для садоводов – принять определённые меры, чтобы растения нормально перезимовали. В первую очередь необходимо собрать опавшие плоды и листву, чтобы избежать риска заражения растений грибковыми и бактериальными болезнями в следующем году.

– Затем нужно очень хорошо пролить растения водой, – рассказывает Павел Мартюшов. – Чем крупнее растение, тем больше воды оно требует: обычно расходуют не менее двух-трёх вёдер под дерево или куст. В первые три-четыре года жизни растений их проливают по периметру приствольного круга. После этого возраста корневая система выходит за его пределы, и пролив проводят уже по периметру кроны. Некоторые опытные садоводы берут для этого резиновый шланг, делают в нём дырки, укладывают по периметру кроны и подают воду на 30–40 минут.

Помимо влагозарядкового пролива, растения подкармливают на зиму фосфорно-калийными удобрениями для лучшей стойкости к холодам. Обычно в почву вносят суперфосфат или калимагнезию из расчёта 30–40 граммов на десятилитровое ведро воды. Можно использовать и любое комплексное удобрение, которое содержит эти элементы и достаточно сбалансировано по своему составу, например, Фертику Осень. Органические удобрения для подкормки деревьев и кустарников в этот период ни в коем случае не вносят. Из-за того, что они богаты азотом, при затяжной и тёплой осени растения могут выйти из состояния покоя и дать новые побеги или вообще зацвести. А это может привести к их гибели с наступлением зимы.

По той же причине сейчас не стоит производить обрезку плодовых деревьев: внезапное потепление может простимулировать их к росту. Лучше всего отложить эту процедуру до конца октября, когда ляжет снег, или до начала марта, когда в растениях начнётся сокодвижение. Между тем кустарники на зиму обязательно обрезают, иначе они могут вымерзнуть. У малины и ежевики вырезают двухлетние побеги, а однолетние оставляют. Затем их пригибают к земле, укрывают акриловой тканью, а сверху лапником, чтобы была хорошая воздушная прослойка между растениями и снегом.

– Подобную технологию используют при обрезке роз, но все работы с ними проводят только после первых сильных заморозков, – продолжает Павел Александрович. – Побеги вырезают практически под корень: у карликовых роз пенёчек оставляют не менее десяти сантиметров, у сортовых — не менее пятнадцати. Сложнее обстоит дело с плетистыми розами и виноградом. Их обычно снимают с опоры, стелют на землю агроволокно или специальные соломенные маты, кладут на них растения и укрывают лапником.

Некоторые декоративные кустарники, к сожалению, каждый год подмерзают на Среднем Урале вне зависимости от правильности ухода. Например, белая акация, рядом с которой стоит Павел Мартюшов. Фото: Алексей Кунилов

Особенное внимание нужно обращать и на клематисы. Есть растения, которые цветут на побегах прошлого года, а есть те, что цветут на побегах текущего года. Так вот последние обрезают до уровня земли, а первые – наполовину, а затем укладывают на землю и укрывают. В отличие от клематисов, дальневосточные лианы – лимонник и актинидию – снимать с опор, обрезать и укрывать на зиму не надо.

Новую облепиху рекомендуют высаживать только осенью. Фото: Алексей Кунилов

Если требуется раскислить почву, то это тоже делают перед холодами. Лучше всего для этого подходят известь-пушонка или доломитовая мука. Существуют стандартные таблицы для их внесения по количеству рН в почве, но в саду Вигорова поступают так: не более 100 граммов извести на один квадратный метр. Такую подкормку нужно повторять ежегодно.

– От почвы зависит очень многое, – отмечает Павел Мартюшов. – Если растение приспособлено расти на кислых почвах, то на нейтральных оно будет чувствовать себя очень плохо, сколько бы вы не давали ему удобрений. По этой причине оно более подвержено вымерзанию. Например, рододендроны на кислых почвах прекрасно растут и зимуют. Как только мы изменяем кислотность в сторону щёлочности, то они растут очень плохо и становятся чувствительны к холодам.

По ряду плодовых кустарников и деревьев проводят специальные предзимние мероприятия. В частности, по крыжовнику. Его желательно окучить землёй, чтобы обезопасить растение от пилильщиков. Почву насыпают специально, чтобы насекомые-вредители ушли в неё на зимовку, а весной этот грунт убирают. Другое правило касается облепихи: её высаживают исключительно осенью. У этого растения поверхностная корневая система, из-за чего оно раньше остальных засыпает и раньше всех выходит из состояния покоя.

Опубликовано в №190 от 10.10.2020 под заголовком "Остаёмся зимовать".