Как правильно выращивать безвременник?

Эта полянка из безвременников в екатеринбургском дендропарке выдержала даже первые октябрьские морозы. Фото: Алексей Кунилов

В дендропарке Екатеринбурга, что на улице Первомайской, с середины сентября и до начала октября местом всеобщего притяжения гуляющей публики ежегодно становится цветущая поляна из безвременников. Оторвать взгляд от озерца лилово-розовых цветков под осенним небом просто невозможно. Безвременник начинает цвести на Среднем Урале самым последним. Его бутоны в форме бокальчиков чем-то напоминают весенние крокусы, и эта перекличка во времени очень трогательна и похожа на прощание увядающей природы с летом.

Но почему во многих наших садах цветение этого растения теряется в других красках осени и зачастую делается незаметным?

– Дело в том, что все луковичные и мелколуковичные нужно садить большими пятнами, – советует агроном, ландшафтный дизайнер Лилия Кляпышева. – Только в этом случае вы получите красивую картинку. Также многое зависит от величины вашего участка – чем он больше, тем крупнее должно быть это пятно. На самом маленьком не должно быть меньше пяти луковичных или пятнадцати мелколуковичных растений. Лишь в своей массе они будут хорошо смотреться.

Но вообще-то все луковичные цветут весной, а этот появляется словно вне положенного для него времени, вот уж действительно – безвременник.

– Весной первыми просыпаются луковичные, они рано отрастают, цветут, а потом освобождают место для других растений. У безвременника всё не так, хотя это тоже луковичное растение, – говорит Лилия Кляпышева. – Весной у него появляются большие листья высотой до 30–40 сантиметров, но цветков нет. В начале июля эта ботва начинает увядать, и мы обязаны её срезать. Чистая земля на месте безвременников сохраняется до середины сентября, а потом он начинает цвести и радует своим видом почти до первого снега.

Кстати Другое название безвременника – колхикум. Происходит от названия области Колхида в причерноморской Грузии. По греческой легенде, этот цветок вырос из крови Прометея. На Руси эти цветы звали осенницами, зимовиками, безвременными цветами, в Европе – луговым шафраном, а в Англии «голой леди» – за отсутствие листьев во время цветения растения.

Отчего же безвременник так выбивается из жизненного ритма своих сородичей? Дело в том, что родина этих растений – Средиземноморье. В летние месяцы в этих местах растениям приходится нелегко, засушливые периоды там не редкость. Поэтому период вегетации и цветения этого растения приходится на наиболее благоприятные в том климате месяцы – раннюю весну и осень. А в засушливые летние месяцы безвременник находится в состоянии покоя.

Несмотря на южное происхождение, безвременник неплохо зимует у нас. Однако тем, кто его выращивает, нужно знать особенности этого растения. Например, ни в коем случае нельзя его тревожить ранней весной или осенью.

– Пересадку можно проводить только в июле, после срезки пожухшей ботвы, – рассказывает Лилия Кляпышева. – После этого луковичка или разросшееся гнездо выкапывается, луковицы разделяются, и мы сразу должны их посадить на новое место. Выкопанные луковицы безвременника нельзя держать не посаженными более десяти дней. Если их передержать, то у них быстро начнёт просыпаться цветочная почка и формироваться цветочный побег, а этого в июле допускать нельзя.

Самые простые формы безвременника дают цветки лиловых и розовых оттенков. Но есть и другие – с белыми цветками и даже махровыми. Высаживать новые луковицы можно также только в июле.