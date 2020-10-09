Лунный календарь садовода: убираем на хранение яблоки и груши

Все яблоки перед уборкой на хранение необходимо рассортировать. Фото: Галина Соловьёва

Дачный сезон в этом году уже почти завершён, но ещё остались работы, которые необходимо провести на своём садовом участке до наступления зимы. Рассказываем, чему стоит уделить внимание на этой неделе в соответствии с лунным календарём садовода.

10 октября — очень плодородный день, который благоволит хорошему развитию низкорослых растений. Однако любая посеянная или посаженная в этот день культура будет всходить медленно. Допускается сбор лекарственных растений, закладка компоста. Полив не рекомендуется.

— очень плодородный день, который благоволит хорошему развитию низкорослых растений. Однако любая посеянная или посаженная в этот день культура будет всходить медленно. Допускается сбор лекарственных растений, закладка компоста. Полив не рекомендуется. 11, 12 октября — малоплодородные дни, поэтому лучше всего уделить время уборке на своём садово-огородном участке. Займитесь уборкой на хранение яблок и груш поздних сортов. Перед этим необходимо тщательно перебрать все плоды и отобрать те, что имеют механические травмы или повреждены болезнями и вредителями. Любые плоды лучше разобрать на хранение по сортам и размерам: крупные яблоки в одну картонную коробку, мелкие — в другую.

— малоплодородные дни, поэтому лучше всего уделить время уборке на своём садово-огородном участке. Займитесь уборкой на хранение яблок и груш поздних сортов. Перед этим необходимо тщательно перебрать все плоды и отобрать те, что имеют механические травмы или повреждены болезнями и вредителями. Любые плоды лучше разобрать на хранение по сортам и размерам: крупные яблоки в одну картонную коробку, мелкие — в другую. 13 октября стоит заняться делением и пересадкой многолетних цветов, посадкой саженцев плодовых деревьев и кустарников. Не забудьте о предзимнем влагозарядковом поливе растений, которые останутся зимовать на вашем садовом участке — это поможет им лучше пережить холода.

стоит заняться делением и пересадкой многолетних цветов, посадкой саженцев плодовых деревьев и кустарников. Не забудьте о предзимнем влагозарядковом поливе растений, которые останутся зимовать на вашем садовом участке — это поможет им лучше пережить холода. 14 октября — время для уборки опавшей листвы на садовом участке. Наведите порядок до наступления зимы и в теплице. Займитесь обработкой собранного урожая: сварите варенье, компот, сделайте соленья.

— время для уборки опавшей листвы на садовом участке. Наведите порядок до наступления зимы и в теплице. Займитесь обработкой собранного урожая: сварите варенье, компот, сделайте соленья. 15, 16 октября можно заняться обрезкой плодовых деревьев и декоративных кустарников, подготовкой гряд для посадки озимого чеснока и подзимних посевов. Прививку плодовых деревьев и их опрыскивание от вредителей лучше перенести на другое время. Рекомендуется подготовить почву, перегной и компост для будущей рассады и весенней пересадки комнатных растений.

Опубликовано в №190 от 10.10.2020