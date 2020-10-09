С хреном холода не страшны — лучшие рецепты из этого растения

Корни хрена выкапывают до наступления холодов, чтобы растение могло пережить зиму Фото: Станислав Мищенко

Почти единственное, что ещё можно найти на дачном участке — зелень да коренья. И если эстрагон, например, употребляют в пищу лишь единицы садоводов, то хрен любим всеми. А уж блюд и домашних заготовок из него в русской кухне столько, что впору издавать увесистые книги.

По вкусу с корнями хрена не сравнится ни один овощ или пряность, а их целебные свойства издавна применялись в народной медицине, особенно для укрепления мужской силы и поднятия жизненного тонуса. Из-за жгучей остроты в сыром виде есть хрен практически невозможно, хотя такие смельчаки находятся. Но чаще всего корешки используют для приготовления различных напитков, самостоятельных блюд и соусов, консервирования и заморозки. Хрен обычно употребляют в пищу зимой – он хорошо прогревает горло, а высокое содержание витамина С купирует развитие простуды и ОРВИ.

Опытный садовод из Екатеринбурга Евгений Плотников предпочитает делать из хрена квас. Ядрёный напиток хорошо утоляет жажду, способствует пищеварению, прибавляет бодрости и сил. Каждое утро Евгений Алексеевич начинает со стакана хренового кваса и в течение дня выпивает ещё два. По словам садовода, именно в нём заключается секрет его крепкого здоровья и семейного благополучия.

- Рецепт нехитрый, зато пользы хоть отбавляй, – рассказывает Евгений Плотников. – Берём буханку чусовского хлеба, режем её на мелкие сухари и сушим один час в духовке при температуре 60–80 градусов. Потом запариваем их пятью литрами кипятка, настаиваем четыре часа, настой процеживаем через марлю и отжимаем сухари. Добавляем в сусло 30 граммов сухих хлебопекарных дрожжей и стакан сахара. Оставляем на ночь на кухне. На следующее утро высыпаем в сусло горсть изюма и убираем его в тёмное место ещё на сутки. Затем добавляем 150 граммов свеженатёртого хрена и полстакана натурального мёда, всё перемешиваем. Через пять часов квас готов к употреблению.

Ещё один популярный напиток из хрена – хреновуха. Её готовят не только на Урале, но и в других уголках России. Причём рецепт у всех разный. Например, в Архангельской области в неё добавляют бруснику или клюкву, чтобы получить более мягкий вкус. В Центральном Черноземье, наоборот, любят хреновуху поострее, поэтому сдабривают её чёрным перцем и гвоздикой. А на Дальнем Востоке заменяют привычные ингредиенты местными.

- В Приморье хреновуха довольна сильно отличается от аналогов из европейской части России, – отмечает су-шеф родом из Владивостока Владимир Зубковский. – Когда к нам приезжают гости из Москвы или Екатеринбурга, мы их угощаем хреновухой-минуткой: её можно приготовить всего за сутки. Натираем на крупной тёрке 100 граммов хрена, заливаем его литром водки, добавляем щепотку соли, ложку лимонного сока, ложку мёда из голубики и… несколько капель вытяжки из краба-стригуна. Смешиваясь с хреном, она придаёт напитку ни с чем не сравнимый аромат.

Однако чаще всего жгучие корни применяют для приготовления классического соуса из хрена. Он отлично сочетается с холодцом, запечённой рыбой, варёной говядиной, сосисками и другими мясными полуфабрикатами. Приготовить его не составит особого труда. Измельчаем 400 граммов очищенных от кожицы корней хрена в блендере, заливаем пюре полулитром кипятка, настаиваем пять минут, добавляем стакан белого винного уксуса, столовую ложку сахара и соли. Перемешиваем до получения однородной массы, раскладываем по банкам и ставим в холодильник. Если добавить к этому количеству соуса пять килограммов перекрученных на мясорубке помидоров, то получится забористая хреновина, которую можно использовать для заправки вторых блюд вместо томатного кетчупа.

Опубликовано в №190 от 10.10.2020.