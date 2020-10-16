Лунный календарь садовода: проводим завершающую обрезку плодовых деревьев и кустарников

Вторая половина октября – самое время для завершения обрезки плодовых деревьев и кустарников на своём садово-огородном участке Фото: Рудольф Грашин

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в завершение дачного сезона, а от чего лучше отказаться на этой неделе по рекомендациями лунного календаря.

17 октября – новолуние. В этот день растения весьма уязвимы к разному механическому воздействию на них, а посаженные семена плохо всходят и тяжело приживаются, поэтому лучше отказаться от любых работ с разными огородными культурами или комнатными цветами. А вот обработка от вредителей и болезней будет очень эффективной.

– новолуние. В этот день растения весьма уязвимы к разному механическому воздействию на них, а посаженные семена плохо всходят и тяжело приживаются, поэтому лучше отказаться от любых работ с разными огородными культурами или комнатными цветами. А вот обработка от вредителей и болезней будет очень эффективной. 18 октября стоит заняться посадкой саженцев плодовых деревьев и кустарников, если вы ещё не сделали этого, иначе можно не успеть до наступления холодов. Для старых деревьев и кустарников на участке необходимо провести завершающую обрезку: внимательно осмотрите растения и удалите с них сухие, поломанные и повреждённые ветки.

стоит заняться посадкой саженцев плодовых деревьев и кустарников, если вы ещё не сделали этого, иначе можно не успеть до наступления холодов. Для старых деревьев и кустарников на участке необходимо провести завершающую обрезку: внимательно осмотрите растения и удалите с них сухие, поломанные и повреждённые ветки. 19, 20 октября рекомендуется подзимний посев чеснока, зелени, моркови, свеклы. Допускается покос газона.

рекомендуется подзимний посев чеснока, зелени, моркови, свеклы. Допускается покос газона. 21 октября - профилактическая обработка почвы от болезней для посадок на следующий год, внесение органических удобрений в землю.

- профилактическая обработка почвы от болезней для посадок на следующий год, внесение органических удобрений в землю. 22, 23 октября уделите время заготовкам: приготовлению варенья, солений, сушке и заморозке урожая.

Опубликовано в №195 от 17.10.2020