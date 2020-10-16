Как сохранить свежие кабачки и патиссоны в квартире?

Для долгого хранения в домашних условиях лучше выбирать кабачки-цукини Фото: Рудольф Грашин

В этом году уральских садоводов особенно порадовал урожай кабачков и тыкв. Некоторых он обрадовал настолько, что теперь они не знают, как сохранить эти плоды своих огородных трудов в домашних условиях. С таким вопросом в «Облгазету» обратилась и жительница Екатеринбурга Екатерина ТОЛМАЦКАЯ.

— Дачный сезон закончился, а хочется же есть овощи с собственного огорода как можно дольше, — говорит Екатерина Толмацкая. — Как можно максимально долго сохранить в свежем виде собранные кабачки, тыквы и патиссоны в квартирных условиях? Последние два года пыталась это сделать, убирая овощи в тёмный угол в комнате, но они всё равно быстро дрябли и портились.

Секреты успешного хранения овощей в свежем виде дома, по словам доктора сельскохозяйственных наук профессора кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Анны Юриной, есть. Главный из них — соблюдение температурного режима.

— Чем прохладнее воздух, тем лучше хранятся овощи и фрукты, — говорит Анна Юрина. — Поэтому если в вашей квартире есть балкон, то все свежие овощи и фрукты лучше сложить на хранение туда. Погоды на Среднем Урале пока тёплые, так что тыквы, кабачки и патиссоны можно убрать в один или несколько пластиковых ящиков или картонных коробок и укрыть их сверху. А вот когда будут приближаться заморозки, все овощи лучше сложить в специальную камеру для хранения.

Такую камеру хранения или балконный погребок можно приобрести в магазине, но стоит он от 5 000 рублей. Если же тратиться не хочется, то подобие такого ящика хранения, по словам Анны Юриной, можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо взять большую картонную коробку и тщательно утеплить её. Рекомендуемая толщина утеплителя — 15 сантиметров: чем толще стенки ящика, тем лучше сохранятся в нём овощи.

— Важно, чтобы в самодельном ящике хранения не осталось никаких дырочек и была правильно продумана система открывания, — предупреждает Анна Юрина. — Температура воздуха в камере всегда должна быть в районе плюс двух — пяти градусов. Поэтому в ящике нужно установить отдельный термометр. В таких условиях овощи могут пролежать до декабря-января. Однако если зимой температура воздуха за окном опустится ниже минус двадцати градусов, то лучше занести ящик с овощами в квартиру.

Если же в квартире нет балкона, то первое время кабачки и патиссоны можно хранить на подоконнике, а потом переложить в тёмное место в квартире. Туда же следует определить и тыквы. Но перед этим наш эксперт рекомендует изучить микроклимат в квартире. Для этого необходимо измерить температуру воздуха во всём доме и убрать овощи туда, где прохладнее всего. Главное – подальше от батареи, иначе плоды быстро испортятся.

— Идеальное место — мало используемое или совсем пустующее помещение в квартире, где можно открыть окно и хранить свежие овощи там, — говорит Анна Юрина. — Но стоит помнить, что кабачки можно хранить только сорта цукини и только до декабря — после этого времени в них уже прорастают семена, и сами плоды становятся мягкими. А вот тыкву при правильных условиях можно смело хранить до января.

Опубликовано в №195 от 17.10.2020