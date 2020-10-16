Виноград без ошибок: читатель «Облгазеты» делится успешным опытом выращивания этой капризной ягоды на Среднем Урале

Это – летний снимок винограда на огороде Николая Мандры. К осени ягоды налились соком и потемнели, собрал их садовод в начале октября Фото: Алексей Кунилов

Виноград на Среднем Урале пытаются выращивать многие. У кого-то это, увы, не получается, а вот те, кому всё же удалось добиться урожая этих ягод, с удовольствием делятся секретами своего успеха. Екатеринбуржец Николай Мандра тоже решил рассказать о своём опыте: наконец-то на своём участке ему удалось получить достойный урожай винограда.

Два года назад Николай Мандра решил поделиться с читателями «Облгазеты» снимками своих урожайных достижений – необыкновенной величины подсолнуха и красивых яблок – и стал победителем фотоконкурса «Год урожая». В этот раз садовод поразил нас своим виноградом. Пять лет наш читатель шёл к своей цели. Поначалу южная лоза просто вымерзала и отказывалась плодоносить в нашем холодном климате. И вот в этом году с одного растения садовод собрал почти десять килограммов ягод. Угощались ими всей семьёй и раздаривали гроздья соседям.

– До этого никогда виноград не выращивал, – рассказывает Николай Мандра. – Взялся за это дело не ради урожая, а из интереса. Ягод и в магазине можно купить всяких, а мне доставляет невероятное удовольствие вырастить урожай самому.

Но получилось не сразу. Поначалу саженцы не привычного к уральской стуже растения вымерзали. Тогда он и понял главную свою ошибку – на зиму виноград надо укрывать как можно лучше. А осенью прошлого года сделал для себя ещё одно открытие: щадящая обрезка будет способствовать более обильному урожаю винограда на следующий год. К сожалению, сорта выращиваемого сейчас винограда он не знает. Так много садовод выписывал саженцев и так часто они гибли, что он потерял упаковку от самого главного – того, что прижился. Но, судя по всему, это одна из форм амурского винограда, с тёмными ягодами приятного вкуса.

Сейчас Николай Мандра снова готовится укрывать свою лозу. Перед этим хорошенько пролил водой почву под виноградом и внёс в неё фосфорно-калийные удобрения.

– Как только ударят первые небольшие морозы, стану укрывать и лозу, – делится опытом Николай Мандра. – Но вначале под кустом надо уложить сухие доски, чтобы виноград зимовал не на сырой земле. На доски положу сухую подстилку и только потом на неё – лозу.

После этого свой виноград Николай Мандра укрывает лапником и агрилом. А с первыми сильными морозами дополнительно утепляет лозу лапником и снегом.

– Весной надо будет не забыть вовремя снять это укрытие, чтобы не случилось подопревания коры, и внести в почву азотные удобрения для роста растения, – рассказывает садовод. – А с приходом устойчивого тепла необходимо подвязать лозу к проволочной шпалере.

Свою шпалеру для подвязки винограда Николай Мандра смастерил из того, что оказалось под рукой: вбил в землю обрезки арматуры, а между ними натянул ненужный электрический провод в оплётке. Сделанное на скорую руку приспособление служит исправно уже несколько лет.

Опубликовано в №195 от 17.10.2020