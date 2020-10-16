Сеем озимые правильно

Из озимых растений чеснок переносит морозы лучше всех, потому что от холодов его защищает толстая чешуя Фото: Станислав Мищенко

Дачный сезон подходит к концу, но работы на участке ещё далеки от завершения. С первыми холодами на Урал приходит время подзимнего сева некоторых овощей — чеснока, лука, моркови, свёклы, редиса, пастернака, шпината и щавеля. Посадки этих культур осенью позволят им быстрее взойти весной и порадовать садоводов урожаем на две-четыре недели раньше положенного срока. Секретами подзимнего сева с корреспондентом «Облгазеты» поделился опытный садовод из Екатеринбурга Юрий ПАВЛОВИЧ.

Подготовка грядок. Чтобы озимые овощи хорошо чувствовали себя во время холодов, необходимо правильно подготовить почву. Перед посадкой на грядки вносят свежий компост из расчёта 3–3,5 килограмма на квадратный метр, перекапывают их и аккуратно разравнивают землю граблями, чтобы не оставалось больших комков.

– После этого грунт удобряют древесной золой или комплексными калийно-фосфорными удобрениями: на квадратный метр берут 20–25 граммов суперфосфата или фосфоритной муки и разбрасывают их по грядкам, – рассказывает Юрий Павлович. – Эти вещества весной обеспечат хорошую всхожесть семян и укрепят их корневую систему. Удобрения разбрасывают по всей площади грядки, чтобы они равномерно покрыли землю.

Выбор сортов. Если говорить о чесноке, то желательно сеять свой собственный или купленный, что называется, у бабушек. Китайский или другой заграничный чеснок для этого не подходит, потому что они не районированы для Урала. С репчатым луком сложнее. Большинство садоводов предпочитают яровой севок, но есть несколько отличных озимых сортов — Стригуновский, Шекспир, Даниловский, Центурион, Арзамасский.

– Из свёклы можно посоветовать сорта Подзимняя, Холодостойкая, Полярная плоская. Из моркови — Десертная, Московская зимняя, Детская сладость, из редиса — Чемпион, Жара, Престо, – отмечает садовод. – Зимних сортов пастернака и зелени нет, но семена этих растений и так хорошо переносят морозы.

Посадка семян. Озимые культуры высевают после наступления первых заморозков, когда температура почвы не превышает двух-четырёх градусов тепла. На всю длину грядки делают продольные борозды на расстоянии десяти сантиметров между собой — это касается любых озимых растений. Зубчики чеснока, лук-севок и семена свёклы высаживают через каждые пять сантиметров, морковь, пастернак и редис — через три. А вот при посадке зелени следуют принципу » чем гуще, тем лучше».

– На всякий случай расход семян можно увеличить, чтобы весной вероятность их прорастания была больше. Семена, чеснок и лук заглубляют в почву на четыре-пять сантиметров, присыпают землёй и слегка утрамбовывают, – добавляет Юрий Павлович. За зиму посадочный материал подвергается естественной стратификации, то есть закаливанию.

Уход весной. Первые проростки озимых появляются через семь-десять дней после оттаивания снега. Чтобы ускорить этот процесс, можно укрыть грядки прозрачной полиэтиленовой плёнкой или нетканым полотном. Как только всходы проклюнутся, грядки удобряют минеральными азотными удобрениями, например, мочевиной, карбамидом или аммиачной селитрой, из расчёта 25–30 граммов на квадратный метр. Они усиливают рост растений и повышают их урожайность.

Зелёные удобрения. Осенью садят и сидераты — зелёные органические удобрения, которые улучшают структуру почвы и обогащают её азотом, фосфором и микроэлементами. Обычно для этих целей используют озимые рожь, овёс и горчицу. Их семена сеют по тем же правилам, что и овощные культуры, но вплотную друг к другу.

– После того как в середине весны сидераты дадут всходы, надо дать им вырасти в высоту до 25–30 сантиметров, – говорит напоследок Юрий Павлович. – Затем их скашивают и перекапывают вместе с землёй. Грядки с зелёными удобрениями хорошо подходят для посадки любых растений, но чаще всего их оставляют под капусту, кабачки и помидоры открытого грунта.

Опубликовано в №195 от 17.10.2020