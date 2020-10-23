Почему осенняя побелка самая эффективная и как правильно её проводить?

Некоторые садоводы для большой надёжности белят стволы деревьев и обматывают их укрывным материалом, но это необязательно. Фото: Алексей Кунилов

Вторая половина октября – время для завершения подготовки плодовых деревьев и декоративных кустарников к следующему сезону. Одно из важных дел – побелка стволов. Многие садоводы думают, что она требуется весной, но на самом деле наиболее эффективна именно осенняя побелка.

– Побелка стволов деревьев нужна не для красоты и не для защиты от грызунов, как думают некоторые, а для того, чтобы растения не страдали от солнечных ожогов, – рассказывает «Облгазете» старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Ранней весной солнце уже довольно активно, и кора дерева может нагреться до плюсовой температуры от прямых солнечных лучей и отражающего их снега. Ночью в это время ещё холодно, и в результате резких перепадов температуры на коре деревьев, особенно молодых, появляются трещины, которые становятся прекрасной средой для развития разных бактерий и болезней. Побелка же помогает избежать этого неприятного явления, поскольку белый цвет отражает солнце. А вот те, кто белят стволы деревьев в мае, делают это уже для красоты – практической пользы в это время года от побелки нет.

Смесь для побелки деревьев можно приобрести в любом садовом магазине. Сейчас можно найти даже специальные краски для побелки, которые более стойки к смыванию. Но можно сделать смесь для побелки и самостоятельно – и надёжно, и недорого.

Кстати Некоторые садоводы обматывают стволы деревьев для их защиты и полосками обычного укрывного материала белого цвета. Но такая технология у Дмитрия Тележинского вызывает некоторые сомнения: трудно сказать, как отреагирует кора растения, если материал вокруг неё намокнет.

В качестве основы под побелку используют мел или известь. Если речь идёт о молодых деревьях, диаметр ствола которых ещё не превышает пяти-десяти сантиметров, то для них, по словам старшего научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН Ольги Киселёвой, лучше использовать побелку на основе мела: он более нейтрален химически и меньше воздействует на кору, чем известь. А вот для побелки взрослых деревьев, у которых уже сформировалась плотная трещиноватая кора, известь-пушёнку можно брать смело.

– Кроме мела или извести, в состав побелки непременно входит вода. Обычно её смешивают в соотношении два с половиной килограмма сухого вещества на десять литров воды – как правило, это одно ведро, – поясняет Ольга Киселёва. – Важно, чтобы побелка хорошо держалась на стволах деревьев. Для этого её нужно надёжно закрепить, добавив в смесь клея. Но клей ПВА лучше не применять: он хорошо держится, но образует полимерные плёнки, которые мешают коре дышать зимой. Вместо клея можно использовать и клейстер на основе муки, добавив его в уже приготовленную смесь с известью. Альтернативой этого может стать и белая скульптурная измельчённая глина – её часто добавляют в побелку в промышленных условиях.

В смесь для побелки можно добавить и фунгициды, которые предотвращают развитие грибковых болезней на коре деревьев ранней весной и поздней осенью. Чаще всего это препараты на основе меди, например, медный купорос. При добавлении фунгицидной добавки цвет побелки становится чуть голубоватым, но этого не нужно пугаться.

– Побелку деревьев можно проводить до серьёзных заморозков и установления устойчивого снежного покрова. Пока на Среднем Урале хорошее время для этой процедуры, – говорит Ольга Киселёва. – Но побелку лучше проводить в сухой ветреный день. Высота побелки зависит от культуры. Чаще всего от морозобойных трещин сильно страдают лиственные деревья, поэтому яблони, теплолюбивые привитые сорта груш, сирени разрешается белить от основания ствола до самых маленьких нижних веточек. Но известковую побелку лучше наносить только на само основание дерева, где наиболее толстая кора.

Если состав смеси правильный, то одного слоя вполне хватит. Чаще всего побелку проводят кисточкой, но можно и опрыскивателем – для этого краску придётся делать пожиже и наносить в несколько слоёв.

Опубликовано в №200 от 24.10.2020