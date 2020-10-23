Шарлотка и не только: оригинальные рецепты блюд из зимних яблок

Один из лучших зимних сортов яблок для переработки – Антоновка. Раньше в уральских садах она встречалась редко, но сейчас всё больше дачников предпочитают высаживать её у себя на участке. Фото: Алексей Кунилов

Свободного времени в завершении дачного сезона у садоводов стало больше, и теперь можно спокойно заняться переработкой зимних яблок, урожай которых порадовал многих в этом году. Правда, из-за аномально жаркого лета период их сохранности значительно сократился. И если не пустить яблоки в оборот сейчас, то до Нового года они могут не дожить.

Зимних сортов яблок для Урала не перечесть. Только на счету выдающегося российского селекционера, нашего земляка Леонида Андриановича Котова их несколько десятков. Одни из известных — Свердловчанин, Первоуральская, Южноуральское, Лебединая песня, Уэлси, Персиянка, Благая весть, Антоновка и другие. Вкус у зимних яблок разный: у Антоновки он кислый, у Южноуральского — сладкий, а у Свердловчанина — где-то посередине. Но все сорта отличаются сочностью и восхитительным ароматом, что делает их плоды идеальными для создания различных десертов, напитков и консервирования.

Наверное, самое популярное блюдо — яблочный пирог или шарлотка. У каждой хозяйки есть свой собственный рецепт её приготовления: кто-то добавляет в неё щепотку мускатного ореха, а кто-то и цедру лимона. Но основные ингредиенты неизменны — яблоки, яйца, сахар, мука. Хотя в других регионах России шарлотку готовят подчас очень специфично. Например, в Санкт-Петербурге местами ещё можно встретить старый ленинградский рецепт яблочного пирога с… белым хлебом. Кстати, подобное блюдо готовят и в Милане.

– Берём стакан молока и два яйца, взбиваем их венчиком и вымачиваем в этой смеси нарезку из подсохшего белого хлеба или батона, предварительно срезав с него корочку, – рассказывает петербуржец Максим Колмаков. – Далее нужно взять глубокую форму для выпечки, смазать её подсолнечным маслом и выложить в неё ломтики хлеба вплотную друг к другу так, чтобы они закрыли всю поверхность. Поверх хлеба раскладываем полкилограмма вымытых и порезанных на мелкие дольки яблок Антоновки. Следом тщательно смешиваем 400 граммов творога, 100 граммов сметаны, полстакана сахара и одно яйцо. Заливаем этой смесью яблоки и ставим шарлотку в духовку на 40–50 минут при температуре 180 градусов. Как только пирог зарумянится, достаём его и посыпаем чайной ложкой корицы.

Антоновка отлично подходит и для приготовления такого редкого блюда русской кухни, как мочёные яблоки. На Урале их делают нечасто, но в средней полосе России они давно стали обычным блюдом зимнего стола. За счёт высокого содержания витаминов группы В, С, К, РР, микроэлементов и клетчатки мочёные яблоки укрепляют иммунитет в холодное время года и способствуют лучшему пищеварению.

– Яблоки должны быть цельными, без видимых повреждений, хорошо вымытыми, – делится рецептом жительница Брянска Ирина Дуденкова. – Мочат их в железном эмалированном ведре объёмом 12 литров. На дно укладываем смородиновые или вишнёвые листья, сверху кладём в два слоя антоновку веточками вверх, снова перекладываем их листьями, и повторяем процедуру до заполнения ведра на три четверти. Верхний слой яблок должен быть прикрыт листьями. Затем заливаем их рассолом – на килограмм необходимо 1,5 литра рассола. Для его приготовления берём десять литров воды, два стакана сахара, три с половиной столовые ложки крупной соли, палочку корицы, 8–10 лавровых листьев, столовую ложку зёрен горчицы и гвоздики. Рассол кипятим в течение пяти минут, даём ему остыть и заливаем им яблоки. Потом накрываем их круглой деревянной доской и ставим на неё гнёт, например, трёхлитровую банку с водой. На первые 3–5 дней оставляем ведро при температуре +15…+18 °С, а потом убираем на 2–3 месяца в прохладное тёмное помещение с температурой +2…+4 °С.

Зимние сорта яблок можно использовать и в разнообразных напитках. В частности, для варки глинтвейна или пунша, которые хорошо согревают в студёные вечера. Рецепт глинтвейна из яблок очень прост. Нужно взять две бутылки по 0,7 литра дешёвого красного вина, три яблока, нарезанных кубиками, стакан сахара, палочку корицы, 4–5 бутонов бадьяна и 18–20 горошин чёрного перца. Всё это смешивают в кастрюле и доводят до кипения. Глинтвейн разливают по стаканам и добавляют в каждый бокал дольку лимона.

Опубликовано в №200 от 24.10.2020