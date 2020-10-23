«Ноев ковчег» для урожая: читатели «Облгазеты» из села Останино поделились секретами сохранения овощей и приготовления закусок

Галина Васильевна заготавливает до 300 банок разных солений и компотов каждый дачный сезон. Фото: Алексей Кунилов

«Облгазета» продолжает рассказывать о победителях нашего конкурса «Урожайный ОГород». Второе место в нём заняла семья Колмаковых из села Останино Режевского городского округа. Прислав фото своего погреба, останинцы поразили нас обилием и разнообразием хранящихся там заготовок.

Чудо-подпол

В селе Останино дом Галины Васильевны и Геннадия Егоровича Колмаковых выделяется среди прочих: несмотря на свою почти полувековую давность, постройка смотрится как новенькая. Оказалось, хозяева – с крепкими деревенскими корнями.

– Мы с мужем оба сельские жители, – рассказывает Галина Васильевна. – Познакомились студентами, когда учились в Свердловском сельскохозяйственном институте, сразу поженились. Я приехала из села Большая Лая тогдашнего Пригородного района, а муж местный, останинский в девятом поколении.

Обзавелись своим домом супруги в возрасте, когда обычно люди готовятся стать пенсионерами, и случилось всё не по их воле. Один из сыновей Колмаковых (их у супругов двое и одна дочь) приобрел старенький дом по программе поддержки молодых семей. Но состояние жилища молодых не обрадовало. И тогда родители предложили переехать им в свою квартиру в Останино, а сами стали готовиться к новоселью. Случилось это восемь лет назад.

– Меня тогда через биржу труда пораньше вывели на пенсию, в 59 лет, поэтому я был свободен и сразу занялся ремонтом, – рассказывает Геннадий Егорович.

Геннадий Егорович и Галина Васильевна много лет проработали в сельском хозяйстве, так что к работе на земле им не привыкать. Фото: Алексей Кунилов

Ремонт дома Колмаковы начали в июне и уже 15 октября въехали в него. Во время ремонта убрали в новом жилище лишние перегородки, громоздкую печку, провели отопление, оборудовали большую кухню, ванную комнату. И дом преобразился. На следующий год посадили сад, занялись огородом, и вот тут пригодился большой утеплённый подпол под домом.

Без восхищения в этом помещении находиться нельзя – настоящий «ноев ковчег» для урожая! Ну где ещё хранить сотни банок разных заготовок, а также свежие лук, чеснок, кабачки, патиссоны? Поразили ящики с помидорами – плоды словно вчера сняли с ветки, и это в конце октября.

– Не знаю, куда их девать, – посетовала хозяйка. – В позапрошлом году свои помидоры до февраля ели, в прошлом году до Нового года.

Секрет долгого хранения овощей у Колмаковых – в особом микроклимате подпола. Здесь не холодно и не жарко, в разгар зимы температура редко опускается ниже плюс десяти градусов, всегда оптимальная влажность воздуха. Но для длительного хранения картофеля, моркови и кочанов капусты во дворе оборудована ещё и овощная яма – там температура ниже.

В подполе у Колмаковых отлично хранятся корни георгинов, пересыпанные опилками. Фото: Алексей Кунилов

Вам вкусную или красивую?

Кстати, к картофелю в этом доме особый интерес. Хозяева выращивают аж четырнадцать его сортов!

– Когда меня спрашивают, какая картошка лучше, я всегда отвечаю: а вам вкусную или красивую? – смеётся Галина Васильевна. – Если попросят с красной кожурой, уточняю: а мякоть вам белую, жёлтую или розовую?

Такие вопросы обычно ставят многих в тупик. Но, оказывается, все эти детали имеют значение.

– Для меня самая вкусная картошка – Адретта, – откровенничает Галина Васильевна. – По внешнему виду она белокорая, с шершавой кожурой, а внутри – жёлтая. Очень крахмалистая и вкусная, но не урожайная.

Самый красивый картофель, по словам нашей собеседницы, – Маяк. Это сорт нашей, уральской, селекции с ярко малиновой кожурой. Правда, от его вкуса наша хозяйка не в восторге. А самым экзотическим в своей коллекции считает сорт Никола финской селекции.

– Я таких необычных клубней не встречала: длинные, плоско-округлые и ярко-жёлтые. Вкус у них очень хороший, – говорит Галина Васильевна.

Возделыванием картофеля занимается её супруг.

– Дело в том, что картошка – культура пропашная, и её надо всё время шевелить, – говорит Геннадий Егорович.

«Шевелить», по его версии, значит дважды боронить граблями посадки картофеля до всходов, а потом дважды окучивать сами кусты.

Разнообразию заготовок Галина Колмаковой может позавидовать любая хозяйка. Фото: Алексей Кунилов

Малосольные огурчики – за час

Если огород – больше забота Геннадия Егоровича, то заготовки – дело хозяйки.

– Многие рецепты мне дали женщины из социально-реабилитационного отделения «Доверие», где я работала культорганизатором, – рассказывает Галина Васильевна. – Очень нравятся огурцы в томатно-масляной заливке, рыжики и грузди в томате, огурцы по-болгарски, различные варианты кабачковой икры.

Но нам понравились своей простотой её рецепты из серии, что называется, на скорую руку. Не верите, что малосольные огурцы можно сделать за час? Легко! Для этого в полиэтиленовый пакет надо сложить листья хрена, укропа, чеснока, чёрной смородины, нарезать туда кольцами килограмм огурцов, добавить столовую ложку соли без горки, закрутить горловину пакета и несколько минут его потрясти. Через час такими огурчиками уже можно угощаться. Правда, хранить их долго нельзя.

У семьи Колмаковых водятся и несушки. Фото: Алексей Кунилов

А за сутки можно получить вкуснейшую маринованную капусту со свеклой. Для этого надо нашинковать 2,5 килограмма капусты и смешать её со столовой ложкой соли. Разложить капусту по банкам, плотно утрамбовать и сверху положить натёртой свёклы. Маринад готовится так: на три стакана воды – стакан сахара, пять чайных ложек уксусной эссенции, десять горошин перца и три лавровых листа. Капусту можно заливать как холодным маринадом, так и горячим для быстрого приготовления закуски.

Весь участок дома Колмаковых украшен разными яркими и весёлыми деталями. Фото: Алексей Кунилов