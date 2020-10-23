Лунный календарь садовода: завершаем осеннюю обработку земли на участке

Пора завершать обработку почвы на участке Фото: Рудольф Грашин

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в завершение дачного сезона, а от чего лучше отказаться на этой неделе по рекомендациям лунного календаря.

24 и 25 октября стоит заняться вспашкой, копкой огорода, уборкой ботвы и листьев, влагозарядковым поливом плодовых деревьев и ягодных культур. От подзимних посевов и посадок в это время лучше отказаться.

стоит заняться вспашкой, копкой огорода, уборкой ботвы и листьев, влагозарядковым поливом плодовых деревьев и ягодных культур. От подзимних посевов и посадок в это время лучше отказаться. 26 октября – хороший день для посадки плодовых деревьев, если позволяет погода. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать вас хорошим урожаем на протяжении многих лет.

– хороший день для посадки плодовых деревьев, если позволяет погода. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать вас хорошим урожаем на протяжении многих лет. 27 октября - благоприятное время для обработки и рыхления почвы, копки гряд. Можно проводить обильный полив в саду, а вот обрезка деревьев не рекомендуется.

благоприятное время для обработки и рыхления почвы, копки гряд. Можно проводить обильный полив в саду, а вот обрезка деревьев не рекомендуется. 28 октября можно делать практически все работы в саду, кроме обрезки деревьев и проведения подкормок. Возможно консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

можно делать практически все работы в саду, кроме обрезки деревьев и проведения подкормок. Возможно консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина. 29, 30 октября займитесь вспашкой, заменой земли в теплицах.