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23 октября 2020, 18:05

Лунный календарь садовода: завершаем осеннюю обработку земли на участке

Трактором Т-25 пашем огороды.

Пора завершать обработку почвы на участке Фото: Рудольф Грашин

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в завершение дачного сезона, а от чего лучше отказаться на этой неделе по рекомендациям лунного календаря.

  • 24 и 25 октября стоит заняться вспашкой, копкой огорода, уборкой ботвы и листьев, влагозарядковым поливом плодовых деревьев и ягодных культур. От подзимних посевов и посадок в это время лучше отказаться.
  • 26 октября – хороший день для посадки плодовых деревьев, если позволяет погода. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать вас хорошим урожаем на протяжении многих лет.
  • 27 октября - благоприятное время для обработки и рыхления почвы, копки гряд. Можно проводить обильный полив в саду, а вот обрезка деревьев не рекомендуется.
  • 28 октября можно делать практически все работы в саду, кроме обрезки деревьев и проведения подкормок. Возможно консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
  • 29, 30 октября займитесь вспашкой, заменой земли в теплицах.

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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