Отмена летних электричек грозит Свердловской области ростом заболеваемости COVID-19

Садоводам приходится ездить в переполненных электричках до конца дачного сезона, который обычно наступает в середине ноября. Фото: Станислав Мищенко

Не так давно «Облгазета» писала об отмене девяти летних пригородных поездов, которые курсировали в Свердловской области до начала октября, и сокращении числа вагонов в электричках с 6 до 4. Это решение обернулось для садоводов тем, что по выходным пассажиры набиваются в оставшиеся электрички как сельди в бочку. Проблема не новая, но в нынешнее время она представляет серьёзную опасность для здоровья граждан – о социальной дистанции в таких условиях не может быть и речи. Тем более что не все дачники используют защитные маски во время поездки. Жительница станции Решёты Елена Лудинова возмущена таким безобразием и недоумевает, почему в общественном транспорте Екатеринбурга людей без масок высаживают из автобусов и трамваев, а на железной дороге до этого никому нет дела.

– На выходные я езжу в Екатеринбург к родственникам на пригородном поезде из Дружинино, а обратно возвращаюсь в субботу или воскресенье на утренней электричке противоположного направления, – говорит Елена Лудинова. – Что в пятницу вечером, что в выходные в вагон невозможно протиснуться, особенно когда на природу едут школьные группы. Садоводы и дети сидят и стоят в салоне вплотную, даже в тамбуре не остаётся места. Многие из них кашляют и держатся за грязные поручни. Если в магазин без маски тебя никто не пустит, то её наличие у пассажиров на перроне никто не проверяет.

Действительно, пригородный железнодорожный транспорт — своего рода государство в государстве. Соблюдение санитарных норм в электричках и поездах дальнего следования контролирует не управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, а Свердловский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. То же самое касается транспортной полиции и прокуратуры — эти ведомства не подчиняются региональным и тем более муниципальным властям. И если в поезд до Омска пассажира без маски и перчаток не пустят проводники, то в пригородных поездах за профилактикой коронавируса по факту никто особо не следит. В рекомендациях по обеспечению санитарной безопасности при пассажирских перевозках железнодорожным транспортом, разработанных в мае этого года Министерством транспорта России, в пригородных поездах предписано всего лишь информировать граждан о мерах профилактики заболеваемости и проводить санитарную обработку вагонов. В Свердловской пригородной компании (СПК) «Облгазете» сообщили, что эти условия выполняются.

– В пригородных поездах сотрудниками АО «СПК» проводится работа по соблюдению социальной дистанции и масочного режима – пассажирам предлагается пересесть в другое место, где меньше людей, а также настоятельно рекомендуется использовать защитные маски, – отметили в пресс-службе компании. – Производится дополнительная обработка подвижного состава с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Во всех пригородных поездах ежедневно, при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сиденья, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Полная дезинфекция проводится во время технического обслуживания поездов и во время текущего ремонта.

Транспортные полицейские тоже просят пассажиров электричек носить в вагонах маски. Нарушителей пока не штрафуют — официального распоряжения из Москвы об этом не было. Понятно, что принимаемых мер мало для предотвращения новых случаев COVID-19. Раньше отмена летних пригородных поездов вызывала лишь тихое недовольство пенсионеров, а сейчас она грозит ростом эпидемии коронавируса. Самостоятельно АО «СПК» не может регулировать число рейсов и составность электропоездов — этот вопрос в компетенции региональных властей, которые и выделяют деньги на дополнительные электрички для дачников. Но от министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области распоряжений о продлении сроков курсирования летних поездов в адрес АО «СПК» не поступало, поэтому садоводам придётся как минимум до середины ноября ютиться в тесных вагонах, рискуя заболеть коронавирусом.

Опубликовано в №200 от 24.10.2020