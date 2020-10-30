Какая погода в ноябре, такой и зима будет

Если в ноябре выпадет много снега, то в следующем году можно ждать богатый урожай овощей и фруктов. Фото: Станислав Мищенко

На Руси ноябрь называли «студнем» или «полузимником» из-за неустойчивой погоды в этот последний месяц осени. У наших предков с ним было связано множество народных примет, по которым они делали климатический прогноз на предстоящую весну и лето. Немало примет было связано и с будущим урожаем. Считалось, что частые снегопады в ноябре предвещают обилие овощей и фруктов в следующем году.

1 ноября — Иванов день

Холод и снег в этот день сулят позднюю и холодную весну, а оттепель – тёплую.

Если птицы летят высоко, то зимой будет много осадков, если же низко – зима обещает быть бесснежной.

3 ноября — Илларионов день

Снег выпал и не растаял – к ранней весне.

Обильный снегопад в этот день сулит хороший урожай в новом году.

4 ноября – День Казанской иконы Богоматери

В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.

Если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от можжевельника, то припасы сохранятся до весны.

6 ноября – День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

Непрекращающийся северный ветер в этот день предвещает сильную метель в ближайшие дни.

Если после линьки шерсть у собаки стала очень плотной, жди холодную зиму.

9 ноября — Нестор-летописец

Какая погода в этот день, таким и май будет.

Гусь на воду вышел и долго плавает — похолодание придёт нескоро.

11 ноября — Анастасия Овчарница

Вороны с ровного места раскаркались всей стаей – к сильным морозам.

Домашние собаки отказываются от еды – к непогоде.

13 ноября — Никодимов день

Снегири начали петь — зима не за горами.

Если погода солнечная, в ближайшие дни будет ветрено и прохладно.

15 ноября — Житницы

Обильный снегопад обещает сильное весеннее половодье.

Если на дорогах всё ещё лежит грязь, то тёплая погода простоит до декабря.

17 ноября — Ерёмин день

Лёд на реке грудами становится — предстоящий урожай будет хорошим.

Утки остаются на зимовку – к лёгкой зиме.

19 ноября — Павел Ледостав

Снег в этот день сулит добрый урожай озимых.

Галки громко горланят – следующие несколько дней будут ясными.

21 ноября – День Архистратига Михаила

На дубе много жёлудей – к урожаю овощей.

Ясная погода в этот день обещает морозную зиму.

23 ноября — Ераст и Родион

Если на деревьях много инея, зима будет снежной.

Ветреная погода – к морозам и метели.

25 ноября — Иван Милостивый

Какая погода на Ивана, таким и декабрь будет.

Дождь идёт – до февраля не закончится.

27 ноября — Филиппов день

Небо в тучах и плотно идёт снег – к дождливому маю.

Если в этот день солнечно, урожай в следующем году не порадует.

29 ноября — Матвеев день

Если морозно – зима будет свирепой, если сыро и тепло – зима будет такой же.

Выпавший в этот день снег пролежит до весны.

30 ноября – Андрей Осенний

Тёмный лёд на реках обещает богатый урожай овощей.

Молодой месяц на небе — к резкому похолоданию.

Опубликовано в №205 от 31.10.2020