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Общество / Дом. Сад. Огород
30 октября 2020, 18:28

Какая погода в ноябре, такой и зима будет

Поздняя осень

Если в ноябре выпадет много снега, то в следующем году можно ждать богатый урожай овощей и фруктов. Фото: Станислав Мищенко

На Руси ноябрь называли «студнем» или «полузимником» из-за неустойчивой погоды в этот последний месяц осени. У наших предков с ним было связано множество народных примет, по которым они делали климатический прогноз на предстоящую весну и лето. Немало примет было связано и с будущим урожаем. Считалось, что частые снегопады в ноябре предвещают обилие овощей и фруктов в следующем году.

1 ноября — Иванов день

  • Холод и снег в этот день сулят позднюю и холодную весну, а оттепель – тёплую.

  • Если птицы летят высоко, то зимой будет много осадков, если же низко – зима обещает быть бесснежной.

3 ноября — Илларионов день

  • Снег выпал и не растаял – к ранней весне.

  • Обильный снегопад в этот день сулит хороший урожай в новом году.

4 ноября – День Казанской иконы Богоматери

  • В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.

  • Если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от можжевельника, то припасы сохранятся до весны.

6 ноября – День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

  • Непрекращающийся северный ветер в этот день предвещает сильную метель в ближайшие дни.

  • Если после линьки шерсть у собаки стала очень плотной, жди холодную зиму.

9 ноября — Нестор-летописец

  • Какая погода в этот день, таким и май будет.

  • Гусь на воду вышел и долго плавает — похолодание придёт нескоро.

11 ноября — Анастасия Овчарница

  • Вороны с ровного места раскаркались всей стаей – к сильным морозам.

  • Домашние собаки отказываются от еды – к непогоде.

13 ноября — Никодимов день

  • Снегири начали петь — зима не за горами.

  • Если погода солнечная, в ближайшие дни будет ветрено и прохладно.

15 ноября — Житницы

  • Обильный снегопад обещает сильное весеннее половодье.

  • Если на дорогах всё ещё лежит грязь, то тёплая погода простоит до декабря.

17 ноября — Ерёмин день

  • Лёд на реке грудами становится — предстоящий урожай будет хорошим.

  • Утки остаются на зимовку – к лёгкой зиме.

19 ноября — Павел Ледостав

  • Снег в этот день сулит добрый урожай озимых.

  • Галки громко горланят – следующие несколько дней будут ясными.

21 ноября – День Архистратига Михаила

  • На дубе много жёлудей – к урожаю овощей.

  • Ясная погода в этот день обещает морозную зиму.

23 ноября — Ераст и Родион

  • Если на деревьях много инея, зима будет снежной.

  • Ветреная погода – к морозам и метели.

25 ноября — Иван Милостивый

  • Какая погода на Ивана, таким и декабрь будет.

  • Дождь идёт – до февраля не закончится.

27 ноября — Филиппов день

  • Небо в тучах и плотно идёт снег – к дождливому маю.

  • Если в этот день солнечно, урожай в следующем году не порадует.

29 ноября — Матвеев день

  • Если морозно – зима будет свирепой, если сыро и тепло – зима будет такой же.

  • Выпавший в этот день снег пролежит до весны.

30 ноября – Андрей Осенний

  • Тёмный лёд на реках обещает богатый урожай овощей.

  • Молодой месяц на небе — к резкому похолоданию.

  • Опубликовано в №205 от 31.10.2020 

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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