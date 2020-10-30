Какая погода в ноябре, такой и зима будет

На Руси ноябрь называли «студнем» или «полузимником» из-за неустойчивой погоды в этот последний месяц осени. У наших предков с ним было связано множество народных примет, по которым они делали климатический прогноз на предстоящую весну и лето. Немало примет было связано и с будущим урожаем. Считалось, что частые снегопады в ноябре предвещают обилие овощей и фруктов в следующем году.
1 ноября — Иванов день
Холод и снег в этот день сулят позднюю и холодную весну, а оттепель – тёплую.
Если птицы летят высоко, то зимой будет много осадков, если же низко – зима обещает быть бесснежной.
3 ноября — Илларионов день
Снег выпал и не растаял – к ранней весне.
Обильный снегопад в этот день сулит хороший урожай в новом году.
4 ноября – День Казанской иконы Богоматери
В Казанскую мороз не велик, да стоять не велит.
Если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от можжевельника, то припасы сохранятся до весны.
6 ноября – День иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»
Непрекращающийся северный ветер в этот день предвещает сильную метель в ближайшие дни.
Если после линьки шерсть у собаки стала очень плотной, жди холодную зиму.
9 ноября — Нестор-летописец
Какая погода в этот день, таким и май будет.
Гусь на воду вышел и долго плавает — похолодание придёт нескоро.
11 ноября — Анастасия Овчарница
Вороны с ровного места раскаркались всей стаей – к сильным морозам.
Домашние собаки отказываются от еды – к непогоде.
13 ноября — Никодимов день
Снегири начали петь — зима не за горами.
Если погода солнечная, в ближайшие дни будет ветрено и прохладно.
15 ноября — Житницы
Обильный снегопад обещает сильное весеннее половодье.
Если на дорогах всё ещё лежит грязь, то тёплая погода простоит до декабря.
17 ноября — Ерёмин день
Лёд на реке грудами становится — предстоящий урожай будет хорошим.
Утки остаются на зимовку – к лёгкой зиме.
19 ноября — Павел Ледостав
Снег в этот день сулит добрый урожай озимых.
Галки громко горланят – следующие несколько дней будут ясными.
21 ноября – День Архистратига Михаила
На дубе много жёлудей – к урожаю овощей.
Ясная погода в этот день обещает морозную зиму.
23 ноября — Ераст и Родион
Если на деревьях много инея, зима будет снежной.
Ветреная погода – к морозам и метели.
25 ноября — Иван Милостивый
Какая погода на Ивана, таким и декабрь будет.
Дождь идёт – до февраля не закончится.
27 ноября — Филиппов день
Небо в тучах и плотно идёт снег – к дождливому маю.
Если в этот день солнечно, урожай в следующем году не порадует.
29 ноября — Матвеев день
Если морозно – зима будет свирепой, если сыро и тепло – зима будет такой же.
Выпавший в этот день снег пролежит до весны.
30 ноября – Андрей Осенний
Тёмный лёд на реках обещает богатый урожай овощей.
Молодой месяц на небе — к резкому похолоданию.
- Опубликовано в №205 от 31.10.2020
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