«Областная газета» помогла дачникам из Вузовских садов отстоять лесную грунтовку

Сергей Соловьёв показывает, во что за лето превратилась грунтовая дорога от железнодорожной станции до Вузовских садов. Фото: Галина Соловьева

В редакцию «ОГ» обратился екатеринбуржец Сергей Соловьёв и пожаловался, что этим летом нерадивые лесорубы разбили грунтовую дорогу длиной 2,5 километра от железнодорожной станции «Вузовские сады» до массива садовых товариществ рядом с ней. При транспортировке древесины лесовозы превратили грунтовку на границе Екатеринбурга и Полевского городского округа в сплошное месиво, и теперь нескольким десяткам дачников преклонного возраста приходится идти до своих огородов через лесную чащу, тратя на это более часа вместо привычных 30 минут. Попутно выяснилось, что порубочные остатки никто не убрал, а спиленный кругляк складировали под линией электропередачи.

А лесовоз остался

Путь на станцию «Вузовские сады» от железнодорожного вокзала Екатеринбурга занял около часа. Всё это время пригородный поезд до Верхнего Уфалея размерено плёлся через новостройки, промзону, озёра и кукурузные поля. Когда проводник объявил нашу остановку, на перрон вышли около двадцати пассажиров. В их числе были и мы с Сергеем Соловьёвым.

– Землю под огороды здесь начали отводить в начале 90-х, – произнёс задумчиво садовод. – Её практически бесплатно получали сотрудники УПИ, УрГУ, УрГУПСа, УГЛТУ и других уральских вузов – отсюда и название станции. Появилась она лишь в 1998 году с лёгкой руки Свердловской железной дороги. До этого дачникам приходилось топать до огородов от станции «Приисковый», которая находится в пяти километрах отсюда. С тех пор единственная дорога с дизель-поезда до наших садов, а их более десятка, проходит через лес.

До брёвен под ЛЭП никому не было дела, пока в ситуацию не вмешалась «Облгазета». Фото: Галина Соловьева

Сто метров вдоль железнодорожной насыпи, резкий поворот направо, переход через болото по сгнившим шпалам – и вот мы в окружении разноцветных деревьев. Но уже через пять минут пейзаж сильно меняется: безжизненная опушка, а на ней – вывороченные пни вперемежку с раскорёженной землёй и метровыми кучами засохших еловых веток. От них вглубь просеки – лесная дорога, изрытая глубокими траншеями.

– Всё бы ничего, но ведь лесозаготовители не вывезли остатки деревьев, которые они вырубили, – рассказывает «Облгазете» ещё одна из местных садоводов, биолог Светлана Михайлова. – Это всё может полыхнуть весной. И что мы тут будем делать? К нам с такой дорогой ни одна пожарная машина не проедет – и лес сгорит, и наши дачи. Знаете, какая тут раньше была уютная атмосфера? Дорога тянулась вдоль сосен, кругом росли черника и грибы. А теперь ничего этого нет и не будет с таким безобразным отношением к природе.

Лес рядом с Вузовскими садами стали вырубать в апреле. А уже к июню дорогу разворотили настолько, что лесовозы и сами стали застревать в колее – для их буксировки приходилось вызывать трактор. Чтобы не попадать в одну и ту же яму дважды, тягачи придумали ездить в обход основной грунтовки, ещё сильнее разрушая лесную экосистему. Для садоводов это тоже обернулось боком – из-за многочисленных перепутий в августе несколько пенсионерок заблудились в лесу, на поиски одной из них добровольцам из отряда «ЛизаАлерт» понадобилось двое суток.

Ещё один «сюрприз» ждал нас, когда по убитой дороге мы вышли к СНТ «Берендей», где живут Сергей Соловьёв и Светлана Михайлова. Прямо под линией электропередачи напряжением 110 киловольт – спиленные в лесу шестиметровые брёвна общим объёмом не менее 50 кубометров. Если порубочные остатки без вмешательства человека вряд ли загорятся, то возможный обрыв провода с высокой вероятностью приведёт к сильному пожару – по этой причине пространство под ЛЭП регулярно чистят от лесного подроста. Но это обстоятельство мало волновало лесозаготовителей: со слов Сергея Соловьёва, они якобы не нашли вовремя покупателей и решили устроить склад кругляка на открытой площадке.

Так выглядела дорога к Вузовским садам летом 2019 года. Фото: Из архива Сергея Соловьёва

Новый поворот

Как выяснилось, лес в окрестностях Вузовских садов вырубало ООО «Ремонтно-строительный центр». Об этом «Облгазета» узнала через неделю после поездки из письма бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олега Сандакова (сейчас он возглавляет департамент лесного хозяйства по УрФО, подробнее – в «ОГ» №192 от 14.10.2020 – Прим. ред.). Фирма получила в аренду до конца 2020 года участок площадью 25 гектаров с объёмом заготовки 1 528 кубометров в выделе № 5 квартала № 20 Кургановского участка Пионерского участкового лесничества Сысертского лесничества. Чтобы проверить описанные нами факты, региональное министерство природных ресурсов и экологии назначило выездную проверку.

Надо отдать должное чиновникам: не успел в редакцию прийти ответ на наш запрос, как сотрудники Сысертского лесничества провели рейдовый осмотр и обследование мест лесозаготовок. Чудесным образом арендатор стал спешно сжигать порубочные остатки и увозить в сторону села Курганово складированную под ЛЭП древесину. Сергей Соловьёв наблюдал за этими переменами пару недель, но особой радости они у него не вызвали.

– Местный лесничий несколько раз приезжал, инспектировал ход работ, – добавил он. – У него претензий не возникло. А на мой взгляд, просека прочищена на два с плюсом, остатки костров – на три с минусом. И мне до сих пор не ясно, кто будет восстанавливать грунтовку – тракторы и вахтовки продолжают по ней ездить. Или лесорубы ждут, что наступят холода и тогда им не надо будет приводить её в нормальный вид?

Порубочные остатки лесозаготовители сожгли, но разбросанные по лесу костровища представляют собой удручающее зрелище. Фото: Из архива Сергея Соловьёва

В минприроды садоводов услышали. На этой неделе и.о. директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов сообщил журналисту «ОГ», что просека, по которой ездили лесовозы, вовсе не является таковой – по материалам лесоустройства это противопожарный разрыв шириной 15 метров. Но, по его словам, продавленные участки выровнены и садоводам не о чем больше беспокоиться.

Неожиданное продолжение получила и история с брёвнами. Оказалось, что в Кургановском лесничестве отсутствуют разрешительные документы на использование участка под ЛЭП для размещения древесины. Лесничие передали материалы проведённого обследования в ОМВД России по городу Полевскому, чтобы полицейские установили виновных в складировании кругляка и привлекли их к ответственности. Несмотря на то, что арендатор лесного участка известен, наказывать, видимо, будут рядовых водителей погрузчиков, которые вряд ли действовали по своей инициативе, без согласования с руководством фирмы. Как говорят местные садоводы, хотя бы дорогу починили да сожгли остатки деревьев – и на том спасибо.

Опубликовано в №205 от 31.10.2020