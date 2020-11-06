Секрет настоящих болгарских огурчиков

Банок с соленьями у Галины Колмаковой столько, что позавидует любая хозяйка. Но главное, что заготовки читательницы очень разнообразны. Фото: Алексей Кунилов

– Очень люблю «Областную газету» и с интересом прочла недавний материал о семье Колмаковых из села Останино Режевского городского округа (см. «ОГ» № 200 от 24.10.2020 – Прим. ред.), – говорит постоянная читательница нашей газеты Валентина Доронина из Екатеринбурга. – Однако хотелось бы узнать подробные рецепты некоторых заготовок Галины Колмаковой: огурцов в томатно-масляной заливке, рыжиков и груздей в томате и огурцов по-болгарски.

Огурцы в томатно-масляной заливке

– Чтобы приготовить огурцы в томатно-масляной заливке, нужно пропустить через мясорубку два килограмма помидоров, семь болгарских перцев, два стручка горького перца и 200 грамм чеснока, – охотно делится своим рецептом Галина Колмакова. – Добавить к смеси две столовые ложки соли, 250 грамм сахара, 150 грамм растительного масла и 80 грамм столового уксуса. Варить заливку нужно десять минут после закипания. В это время два килограмма огурцов необходимо нарезать полукольцами и положить в кастрюлю к помидорам ещё на четыре минуты. Снять с огня, разлить по банкам, закатать их крышками и поставить остывать, ничем не укрывая.

Раз огурчики не кипятятся долго, то они, по словам Галины Васильевны, получаются хрустящими и немного острыми, с чесночно-томатным вкусом.

Рыжики и грузди в томате

А эти грибочки в томатном соусе могут заменить кетчуп, подливу к пюре или стать полноценным гарниром к картошке и макаронам.

– Здесь нужны крепкие грибы: рыжики или грузди, можно даже их вместе положить, пополам, – рассказывает хозяйка. – Смешиваем в одной таре все ингредиенты: трёхлитровую банку сырых мелко нарезанных грибов, один килограмм лука, нарубленного кольцами, поллитра подсолнечного масла, столько же томатного соуса «Краснодарский», одну столовую ложку соли, чёрный молотый перец по вкусу и три-четыре лавровых листа. Тушить полученную смесь сорок минут с момента закипания. Горячие грибочки разлить по банкам и сразу закатать. Банки ничем не укрывать.

Огурцы по-болгарски

Рецепт рассчитан на три литра воды. Для приготовления рассола в ней смешивают пять столовых ложек соли, 16–20 столовых ложек сахара, 8–10 чайных ложек 70-процентной уксусной эссенции, перец горошком, гвоздику, семя горчицы, тархун для запаха и лавровый лист. Огурцы нужно ненадолго замочить в воде, крупные плоды разрезать вдоль на четыре части и разложить по банкам. Заготовки необходимо дважды залить кипятком, оставить на пять-семь минут и слить. А вот на третий раз залить их уже горячим рассолом. Соленья должны остывать под тёплым покрытием, например, одеялом или шубой.

– Рецепт неоднозначный: под покрытие, да ещё и три раза полить кипятком, – кажется, что огурцы сварятся, ан нет, – говорит Галина Колмакова. – Тархун даёт узнаваемый вкус тех самых болгарских огурчиков, которые при этом остаются хрустящими.

Опубликовано в №208 от 07.11.2020.