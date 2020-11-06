Лунный календарь садовода: уборка опавшей листвы

Сейчас самое время убрать последнюю опавшую листву. Фото: Галина Соловьёва

Рассказываем, какими делами можно заняться на своём садовом участке в завершение дачного сезона, а от чего лучше отказаться на этой неделе по рекомендациям лунного календаря.

7 ноября – Луна убывает, а это значит, что садоводам стоит заняться уборкой участка и сбором урожая, если на вашем участке ещё что-то осталось с этого дачного сезона. 22-й лунный день отлично подходит, чтобы впрок заготовить соления, варенье, консервы, квашеную капусту, сок и вино. Не рекомендуется в эти выходные заниматься посевом или пересадкой растений.

– Луна убывает, а это значит, что садоводам стоит заняться уборкой участка и сбором урожая, если на вашем участке ещё что-то осталось с этого дачного сезона. 22-й лунный день отлично подходит, чтобы впрок заготовить соления, варенье, консервы, квашеную капусту, сок и вино. Не рекомендуется в эти выходные заниматься посевом или пересадкой растений. 8 ноября можно обрезать или прививать деревья и кустарники. При этом садоводам не стоит заниматься подкормкой или поливкой растений, так как сейчас Луна в убывающей фазе, а в это время корневая система очень хрупкая.

можно обрезать или прививать деревья и кустарники. При этом садоводам не стоит заниматься подкормкой или поливкой растений, так как сейчас Луна в убывающей фазе, а в это время корневая система очень хрупкая. 9 ноября – самое время остаться дома и заняться комнатными растениями. День благоприятен для посева зелени на балконе или подоконнике, а также пересадки или удобрения цветов. Но пикировка на 24-е лунные сутки запрещена.

– самое время остаться дома и заняться комнатными растениями. День благоприятен для посева зелени на балконе или подоконнике, а также пересадки или удобрения цветов. Но пикировка на 24-е лунные сутки запрещена. 10 ноября можно снова провести на свежем воздухе, посвятив время общему благоустройству садового участка. Также в этот день можно обработать деревья от болезней и вредителей, удобрить землю. Не допускается трогать корни растений, производить обильный полив и замачивание семян.

можно снова провести на свежем воздухе, посвятив время общему благоустройству садового участка. Также в этот день можно обработать деревья от болезней и вредителей, удобрить землю. Не допускается трогать корни растений, производить обильный полив и замачивание семян. 11 ноября считается пассивным днём, так как 26-е лунные сутки – время, когда рост растений замедляется, а вся их жизненная сила аккумулируется в корневой системе. Этот период подходит для уборки сухой листвы и ботвы или покупки садового инвентаря.

считается пассивным днём, так как 26-е лунные сутки – время, когда рост растений замедляется, а вся их жизненная сила аккумулируется в корневой системе. Этот период подходит для уборки сухой листвы и ботвы или покупки садового инвентаря. 12 и 13 ноября советуют закончить все работы в саду и подготовить растения к холодам. Если есть зимняя теплица, то самое время посеять в ней зелень и луковичные цветы. А вот работать с садовыми инструментами на участке не рекомендуется.

Опубликовано в №208 от 07.11.2020