Как подготовить теплицу к следующему садовому сезону?

В теплицах из стекла обязательно нужно убрать и заменить лопнувшие листы, иначе за зиму они могут окончательно разрушиться, а осколки попадут на грядки. Фото: Алексей Кунилов

Давно подмечено: день, потраченный осенью на приведение теплицы в порядок, позволит раньше приступить к посадкам в ней, что благотворно скажется на количестве и качестве урожая. Тем более что многие работы в теплице можно проводить вплоть до начала зимы.

Осенний перегной

С окончанием летнего сезона многие садоводы забывают о теплицах, хотя там остаются отплодоносившие растения и идут в рост сорняки. В такой обстановке сохраняется патогенная микрофлора и вольготно чувствуют себя устроившиеся на зимовку вредители, что обязательно скажется на будущем урожае.

– Первым делом надо убрать из теплицы все растительные остатки, огуречные и томатные плети, бечёвки и шпагаты, к которым они были привязаны, – рассказывает агроном-овощевод Вера Калугина. – Если для подвязки растений используются многоразовые синтетические верёвки, то их лучше снять и потом постирать или обработать в хлорном растворе. Дезинфицировать верёвки надо обязательно, потому что между их нитями могут накапливаться вредители, особенно опасен в этом отношении паутинный клещ.

Пока в теплице сохраняется тепло, нужно успеть перекопать в ней землю, убирая при этом сорняки вместе с корнями. Как показывает опыт, работать с землёй в теплице можно, пока температура воздуха за её пределами не упадёт ниже минус трёх-пяти градусов.

– Если садовод с весны не вносил на тепличные гряды перегной и удобрения, то самое время сделать это сейчас, – продолжает Вера Калугина. – Особенно полезно заправить сейчас гряды перегноем. Его можно перемешать с землёй, тем самым улучшив её структуру. Как правило, мы начинаем заходить в теплицы уже в конце весны. А солнышко начинает там припекать уже в феврале: под его воздействием запускаются биологические процессы в почве, и тут внесённый с осени перегной будет как раз кстати.

Дымом по вредителям

Другой важный момент в подготовке теплиц к следующему сезону – их обеззараживание. Очень удобно для этого использовать серные шашки, которые при сжигании выделяют с дымом вещества, уничтожающие бактериальные патогены, грибки, гнили и насекомых-вредителей.

– Как только убираю урожай в теплице (обычно это середина сентября), то сразу сжигаю серную шашку, – говорит руководитель Уральской школы садоводства и огородничества при Уральском государственном аграрном университете Светлана Рыжкова. – Для моей теплицы, а она размерами десять на три метра, нужно сжечь три таких шашки. И только после того, как продезинфицирую её, убираю остатки растений, чтобы не разносить заразу, что скопилась на них за лето.

После дезинфекции и перекопки тепличных гряд на них можно сеять сидераты. Для этого подходят рожь, пшеница, белая горчица. Высевать сидераты просто: достаточно разбросать семена, а потом граблями заделать их в почву.

– Горчица у меня росла больше месяца, а сейчас она уже подмёрзла. Получается, я как будто удобрения внесла на грядки, – рассказывает об эффекте использования сидератов Светлана Рыжкова.

Сейчас сидераты сеять уже поздно, а вот обрабатывать теплицы серной шашкой можно.

– Серная шашка лучше работает в солнечную погоду, когда в теплице тепло, – рассказывает Вера Калугина. – Перед её сжиганием можно занести в теплицу садовый инвентарь – вилы, лопаты, совки. Заодно обработаете и их.

Кстати, следовать этому совету очень важно. Как только в теплице повышается температура, многие насекомые-паразиты выходят на короткое время из спячки и начинают проявлять активность. А вне укрытий их легче уничтожить.

– И ещё один совет: это не прописано в инструкции по применению серной шашки, но всегда работает. Перед её использованием теплицу нужно увлажнить. Эту рекомендацию давала ещё много лет назад профессор Уральского аграрного университета Анна Васильевна Юрина, – говорит Вера Калугина.

Но есть садоводы, которые боятся использовать серные шашки. Если вы к ним относитесь, то частично заменить их может обработка почвы и поверхностей в теплице слабым раствором марганцовки, а также полив гряд фитоспорином весной.

Готовим форточки… осенью

Осенью можно заняться и ремонтом теплиц. Сейчас при их строительстве используются в основном листы сотового поликарбоната. Материал этот очень нестойкий к воздействию солнечного ультрафиолета, поэтому недолговечен.

– Если заметили, что края поликарбонатных листов начинают крошиться, то лучше заменить их сейчас, не дожидаясь весны, – советует овощевод-любитель из Екатеринбурга Алексей Подкорытов. – Осенью нет ажиотажа на этот товар, поэтому можно найти недорогой поликарбонат лучшего качества. К тому же весной, как правило, руки до ремонта теплиц так и не доходят, других дел в саду по горло.

Также осенью можно поправить ограждения грядок в теплицах, заметить сгнившие доски, сделать дополнительные форточки для проветривания и даже смонтировать на них автоматы для открывания. Правда, сам пневматический привод, который и приводит механизм открывания форточки в действие, обязательно после установки нужно снять и убрать до весны в тёплое место. За такую заботу весной вы сами скажите себе спасибо.

В ТЕМУ Как советует Вера Калугина, на зиму поликарбонатные теплицы лучше оставлять с открытыми дверями. Так на них будет меньше скапливаться снега и наледи, а значит, ниже вероятность того, что они разрушатся от скопившегося снега.

К началу ноября посеянная в сентябре горчица вырастает плотным ковром в высоту на 10–15 сантиметров. Под её листьями неплохо зреет и редиска. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №208 от 07.11.2020.