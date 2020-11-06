Как пенсионер вырастил на Урале ягоды годжи

Опыт Павла Михрякова показал, что ягоды годжи вполне могут произрастать на Урале и давать плоды, а вот размножаться самостоятельно – не способны. Фото: Галина Соловьева

Несколько лет назад огромную популярность в среде энтузиастов здорового питания приобрели так называемые ягоды годжи. По сути, это плоды дерезы обыкновенной, произрастающей не только в Китае, но и у нас на Кавказе. Им приписывали массу чудодейственных свойств. Тогда и решил садовод из Екатеринбурга Павел Михряков вырастить ягоды годжи на своём участке.

Находчивости русского человека, порой, не перестаёшь удивляться. Особенно, если этот человек – увлечённый садовод-огородник. Наш пенсионер не стал искать саженцы в то время очень редкого растения в интернете и на ярмарках для садоводов, а просто пошёл в продовольственный магазин. Там выбрал чай, в состав которого входили плоды годжи, и купил упаковку. Дома отделил нужные ягоды от прочего содержимого пакета и извлёк из них семена.

– Посеял в школку семена в январе. И они у меня через пару недель взошли густой щёткой, – рассказывает Павел Михряков.

Поначалу рассаду выращивал на подоконнике, а весной увёз в сад, выбрал из растений три самых крепких и посадил в открытый грунт. Как нужно выращивать эту культуру, он не знал, но предположил, что раз растение произрастает в горах, то должно быть очень неприхотливым.

– Я в молодости по горам лазил, знаю, что там бывает холодно и почва самая захудалая. Поэтому никаких хитростей при выращивании своих растений не применял, – делится садовод.

Кстати Китайский барбарис или ягода годжи действительно обладает многими уникальными полезными свойствами. Прежде всего, плоды этого растения являются источником антиоксидантов, способствуют стабилизации уровня сахара в крови. Также благотворно влияют на зрение, улучшают репродуктивную функцию. Но чрезмерное употребление этих ягод может сделать человека гиперактивным, беспокойным и тревожным. У беременных от них велика угроза выкидыша, с осторожностью нужно употреблять их и тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением.

Из крохотной рассады через пару лет получились солидные раскидистые кустарники. Павел Яковлевич поначалу пытался их укрывать на зиму, но из этой затеи ничего не вышло: пригнуть такой ворох ветвей к земле было не так-то просто. Да и ни к чему. Как оказалось, зимует ягода годжи у нас без проблем. Как-то раз пришлось даже пересаживать эти диковинные растения, подрезать корни – всё вынесли и не пострадали. На третий год кустарники покрылись цветами.

– Зацветает дереза очень поздно, где-то в июне, когда минует угроза возвратных заморозков. Цветёт очень невзрачно, покрываясь мелкими белыми цветками. И в этот же год появились первые ягоды, оранжевые, с тонкой кожицей. По вкусу сладкие, а мякоть у них похожа на гель, – рассказывает Павел Михряков.

Сейчас кустам уже лет пять. В этом году они дали с полведра ягод. Семье пенсионеров этого хватает на весь год.

– Мы на них особо не налегаем, – говорит Павел Яковлевич. – С куста есть более 30 штук за раз не рекомендуется. Больше сушим их и добавляем по несколько штук в чай, получается бодрящий напиток.

Созревают ягоды годжи не одновременно, плодоношение растянуто в наших условиях с конца лета по сентябрь. На зиму растение сбрасывает листву, как все другие. В общем, ничем особым от обычных уральских культур не отличается.

Заметил Павел Яковлевич у своих «годжей» и такую особенность: ни одна из упавших на землю ягод так и не проросла, хотя сами растения когда-то появились из семян.

– Видимо, в наших условиях ягоды годжи до конца не вызревают, – считает он. – Поэтому и остаются бесплодными. Всё же холодноват для них наш уральский климат.

Сейчас пенсионер пробует размножать свои диковинные растения черенками, укореняя их весной. Первые опыты уже дали результат, растения неплохо прижились.

Опубликовано в №208 от 07.11.2020.