Уральские учёные вывели новый сорт крупноплодной сливы

Уральскую сливу нового сорта лучше употреблять в свежем виде, но она отлично подойдёт и для приготовления варенья Фото: Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Учёные Свердловской селекционной станции садоводства получили патент на выведенный ими новый сорт крупноплодной сливы Горлица. Его дерево хорошо переносит сильные заморозки, отличается высоким плодоношением, а его плоды – отменным десертным вкусом.

Над выведением нового сорта свердловские селекционеры работали более 30 лет. В число перспективных плодовых культур Горлица вошла ещё в 2003 году. С 2015 года дерево находилось на государственных испытаниях: саженцы изучали на сортоучастках в разных регионах страны. И вот свердловские учёные наконец-то дождались получения патента.

Как отмечают селекционеры структурного подразделения Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, новый сорт Горлица – разновидность уссурийской или китайской сливы. Это наиболее зимостойкий сорт, который распространён на Дальнем Востоке и Урале. Такая слива прекрасно переносит наши заморозки с температурами до минус 40 градусов и ниже.

– Деревья вырастают до трёх с половиной метров и начинают цвести уже в середине мая, а в начале августа – давать плоды, – рассказывает автор запатентованной плодовой культуры, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Маргарита Исакова. – На третий-четвёртый год Горлица вступает в плодоношение, при этом средняя урожайность с одного дерева составляет от 25 до 50 килограммов ежегодно.

На вкус фрукты сочные и сладкие, без характерной для этой культуры кислоты. Сами плоды тёмно-бордового цвета с жёлтой мякотью, достигают 30 граммов, почти в два раза превышают привычный размер.

Однако есть у нового уральского сорта недостаток, как и у всех сливовых деревьев, – очень короткий период глубокого покоя, который длится до ноября. Осенью высока вероятность выпревания растения в зоне корневой шейки. В ноябре культура очень восприимчива к перепадам температур, например, когда снег ложится на талую почву, что может привести к отмиранию молодой сливы. Только растения старше пяти лет могут переносить такую погоду. Чтобы свести риски гибели сливы к минимуму, Маргарина Исакова рекомендует садить дерево ранней весной.

– Новый сорт уральской сливы довольно капризен в уходе, – продолжает селекционер. – Посадка производится только в конце марта или первых числах апреля. Нужно сажать растение на небольшой валик в 15–20 сантиметров в высоту, чтобы корневая шейка виднелась над землёй, либо на холмик диаметром в один метр. Так будет идти отток влаги, и сухая почва промёрзнет быстрее.

Теперь уральские селекционеры подготавливают сливу для передачи в размножение. Но в продаже новый сорт плодоносного дерева появится не раньше чем через два года: это время необходимо для получения саженцев.

Кстати Плоды сливы подходят для потребления как в свежем, так и в переработанном виде: компоты, варенья, джемы и прочее. Это лечебный и диетический продукт, который содержит различные сахара, органические кислоты, витамины С, В, В9, минеральные соли, пектины и многое другое. Но самая главная ценность сливы заключается в высоком содержании рибофлавина (витамина В2), регулирующего углеводный обмен. Именно этот витамин находится в дефиците у подавляющего числа уральцев.

Опубликовано в №213 от 14.11.2020